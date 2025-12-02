  1. В Україні

В Україні стрімко зростає кількість ДТП за участі пішоходів: Білошицький назвав причини та наслідки

14:12, 2 грудня 2025
Аварій за участю пішоходів побільшало майже на третину, а смертей — майже в півтора рази.
В Україні стрімко зростає кількість ДТП за участі пішоходів: Білошицький назвав причини та наслідки
Короткий світловий день, відключення електроенергії та ускладнення погодних умов призводять до суттєвого збільшення аварійності на дорогах України. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, через атаки на енергетичну інфраструктуру, ми маємо блекаути та відсутність вуличного освітлення. У поєднанні з низькою видимістю пішоходів у темному одязі, негодою та автівками, що досі використовують літні шини, це формує небезпечні умови на дорогах.

Статистика, що насторожує

Для наочності у поліції порівняли два періоди:

  • з 15 жовтня до 25 листопада, коли почалися масові відключення світла та перші заморозки;
  • з 3 вересня до 14 жовтня, аналогічний попередній проміжок.

Результат виявився показовим:

  • За період з 15 жовтня до 25 листопада зареєстровано 1074 ДТП за участю пішоходів — це на 30 % більше, ніж у попередній період.
  • Загинули 172 людини — зростання майже на 46 %.
  • Травми отримали 997 осіб — на 27 % більше.

Простими словами, аварій за участю пішоходів стало майже на третину більше, а смертей — майже в півтора рази.

За кожною цифрою — людське життя

Білошицький наголосив, що йдеться не лише про сухі статистичні дані, а про трагедії, яких можна було уникнути.

Водіям і пішоходам потрібно бути максимально уважними, особливо в темний час доби та під час відсутності освітлення, а також завчасно підготувати транспорт до зимових умов.

