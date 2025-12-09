  1. В Украине
Вашингтон давит, Москва требует, но Киев отказывается: что блокирует реализацию мирного плана Трампа

10:17, 9 декабря 2025
Зеленский заявил, что Украина не отдаст территории, отвергая ключевое требование из плана Трампа.
Вашингтон давит, Москва требует, но Киев отказывается: что блокирует реализацию мирного плана Трампа
Фото: The Washington Post
Украина не согласится на передачу своих территорий, заявил президент Украины Владимир Зеленский, отклонив ключевое требование России, которое президент США Дональд Трамп включил в свой последний проект плана прекращения полномасштабной войны.

«По нашим законам, по международному праву — и по моральному праву — мы не имеем права ничего отдавать. За это мы и боремся», — сказал он после встречи с ведущими европейскими лидерами. Как отмечает The Washington Post, такая недвусмысленная позиция может поставить под угрозу реализацию плана Трампа, который критики назвали шагом навстречу требованиям Путина.

Во время беседы с журналистами на борту самолета по дороге из Лондона в Брюссель после консультаций с лидерами Великобритании, Франции и Германии Зеленский сделал одно из самых четких публичных заявлений по поводу предложенной инициативы США. Он отметил, что из плана удалили положения, которые назвал «откровенно антиукраинскими», что свидетельствует о готовности Киева к переговорам. В то же время в вопросе территорий позиция остается твердой — ее разделяют и европейские лидеры, которые настаивают, что Путину нельзя позволить силой менять международные границы.

Зеленский подчеркнул, что Украина не уступит территории на востоке — ни для ускорения мирных соглашений, ни из-за желания Вашингтона к компромиссу, ни под давлением российского наступления.

Украина и европейские партнеры настаивают на прекращении огня вдоль текущей линии фронта, тогда как Россия этого не принимает. Некоторые украинские чиновники все еще допускают возможность результативных переговоров, говорится в материале.

«Предложение ближе к тому, чтобы быть приемлемым для Украины, но оно непростое и еще не завершено», — сказал один из высокопоставленных чиновников, знакомый с обсуждениями, на условиях анонимности.

По данным издания, еще до четкого отказа Зеленского от территориальных уступок украинская и европейская стороны выражали серьезную обеспокоенность планом Трампа. Некоторые считали, что первоначальные положения были настолько выгодными для России, что выглядели так, как будто их написали в Кремле. Европейские и украинские партнеры срочно предложили изменения, исключив пункты, неприемлемые для Киева или те, которые требовали более широкого одобрения стран НАТО или ЕС.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что любое соглашение должно содержать «жесткие» гарантии безопасности для Украины.

По данным СМИ, Киев стремится добиться более согласованной и твердой позиции Запада в отношении предложения Трампа. Европейские лидеры поддерживают дипломатические усилия США, однако опасаются договоренностей, которые могут закрепить территориальные завоевания России или оставить Украину без надежных гарантий защиты от новой агрессии.

«Судебно-юридическая газета» ранее писала, что США настаивают на скором согласии Зеленского уступить весь Донбасс.

