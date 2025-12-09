Вашингтон тисне, Москва вимагає, але Київ відмовляється: що блокує реалізацію мирного плану Трампа

Зеленський заявив, що Україна не віддасть територій, відкидаючи ключову вимогу з плану Трампа.

Україна не погодиться на передачу своїх територій, заявив Президент України Володимир Зеленський, відхиливши ключову вимогу Росії, яку президент США Дональд Трамп включив до свого останнього проекту плану припинення повномасштабної війни.

«За нашими законами, за міжнародним правом — і за моральним правом — ми не маємо права нічого віддавати. За це ми і боремося», — сказав він після зустрічі з провідними європейськими лідерами. Як зазначає The Washington Post, така недвозначна позиція може поставити під загрозу реалізацію плану Трампа, який критики назвали кроком назустріч вимогам Путіна.

Під час розмови з журналістами на борту літака дорогою з Лондона до Брюсселя після консультацій із лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини Зеленський зробив одну з найчіткіших публічних заяв щодо запропонованої ініціативи США. Він зазначив, що з плану видалили положення, які назвав «відверто антиукраїнськими», що свідчить про готовність Києва до переговорів. Водночас у питанні територій позиція залишається твердою — її поділяють і європейські лідери, які наполягають, що Путіну не можна дозволити силою змінювати міжнародні кордони.

Зеленський наголосив, що Україна не поступиться територіями на сході — ні для прискорення мирних домовленостей, ні через бажання Вашингтона до компромісу, ні під тиском російського наступу.

Україна та європейські партнери наполягають на припиненні вогню вздовж поточної лінії фронту, тоді як Росія цього не приймає. Деякі українські посадовці все ще допускають можливість результативних переговорів, йдеться у матеріалі.

«Пропозиція ближче до того, щоб бути прийнятною для України, але вона непроста і ще не завершена», — сказав один із високопосадовців, знайомий з обговореннями, на умовах анонімності.

За даними видання, ще до чіткої відмови Зеленського від територіальних поступок українська та європейська сторони висловлювали серйозне занепокоєння планом Трампа. Дехто вважав, що початкові положення були настільки вигідними Росії, що виглядали так, наче їх написали у Кремлі. Європейські й українські партнери терміново запропонували зміни, вилучивши пункти, неприйнятні для Києва чи ті, що вимагали ширшого схвалення країн НАТО або ЄС.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підкреслив, що будь-яка угода має містити «жорсткі» гарантії безпеки для України.

За даними ЗМІ, Київ прагне досягти більш узгодженої й твердої позиції Заходу щодо пропозиції Трампа. Європейські лідери підтримують дипломатичні зусилля США, проте остерігаються домовленостей, які можуть закріпити територіальні здобутки Росії або залишити Україну без надійних гарантій захисту від нової агресії.

«Судово-юридична газета» раніше писала, що США наполягають на швидкій згоді Зеленського поступитися всім Донбасом.

