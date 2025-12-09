Дональд Трамп считает, что Крым окружен океаном с четырех сторон
14:15, 9 декабря 2025
Дональд Трамп заявил, что Крым — это четыре стороны океана в самой теплой части.
Фото: Associated Press
Президент США Дональд Трамп заявил, что Крымский полуостров, который сейчас оккупирован Россией, окружен океаном с четырех сторон. Об этом он сказал в интервью Politico.
«Он окружен океаном с четырех сторон. Крым огромный, но он соединен с той частью Украины, о которой мы сейчас говорим, так? Через маленький узкий перешеек. Это четыре стороны океана в самой теплой части. Там лучшая погода, все самое лучшее. Но Обама его отдал», — сказал он.
Ранее Дональд Трамп заявил, что в Украине «пришло время» провести выборы.
