Дональд Трамп считает, что Крым окружен океаном с четырех сторон

Дональд Трамп заявил, что Крым — это четыре стороны океана в самой теплой части.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Крымский полуостров, который сейчас оккупирован Россией, окружен океаном с четырех сторон. Об этом он сказал в интервью Politico.

«Он окружен океаном с четырех сторон. Крым огромный, но он соединен с той частью Украины, о которой мы сейчас говорим, так? Через маленький узкий перешеек. Это четыре стороны океана в самой теплой части. Там лучшая погода, все самое лучшее. Но Обама его отдал», — сказал он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в Украине «пришло время» провести выборы.

