Дональд Трамп вважає, що Крим оточений океаном з чотирьох сторін

Дональд Трамп заявив, що Крим — це чотири боки океану в найтеплішій частині.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Кримській півострів, який наразі окопуваний Росією, оточений океаном з чотирьох сторін. Про це він сказав в інтерв'ю Politico.

«Він оточений океаном з чотирьох сторін. Крим величезний, але він з’єднаний із тією частиною України, про яку ми зараз говоримо, так? Через маленький вузький перешийок. Це чотири боки океану в найтеплішій частині. Там найкраща погода, найкраще все. Але Обама його віддав», - сказав.

Раніше Дональд Трамп заявив, що в Україні «настав час» провести вибори.

