Украинцы подали 15,8 млн заявлений на 1000 грн «Зимней поддержки» — в Минсоцполитики раскрыли, хватит ли средств

Сейчас заявлений на получение 1000 гривен «Зимней поддержки» уже больше, чем в прошлом году.

Заместительница министра социальной политики, семьи и единства Татьяна Кириенко сообщила, что по состоянию на 9 декабря украинцы подали уже 15,8 миллиона заявлений на получение тысячи гривен «Зимней поддержки». Об этом она сказала во время брифинга.

«На сегодня у нас уже имеется 15 860 000 заявок. Это довольно много, учитывая, что подаваться на помощь можно до 24 декабря. В прошлом году, например, всего было подано около 14 миллионов заявлений. Но мы готовы к этому — средств хватит. Все заявки будут выполнены, и все получат свою „зимнюю поддержку“ в размере тысячи гривен», — сказала она.

Кроме того, заместительница министра добавила, что на получение выплат наиболее уязвимым категориям украинцев в размере 6 500 гривен по состоянию на 9 декабря поступило 342 тысячи заявлений. Около 200 тысяч человек уже получили соответствующую помощь.

«В субботу 6 декабря был первый транш, имеем выплат на 117 миллионов 200 тысяч. До 17 декабря продолжается подача заявок. Это для уязвимых категорий населения. Это дети ВПО, из малообеспеченных семей, дети с инвалидностью, люди с инвалидностью», — сказала Кириенко.

Как известно, стартовала вторая волна выплат 1000 гривен зимней поддержки. Подать заявку можно до 24 декабря включительно.

