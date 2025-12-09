  1. В Украине

Украинцы подали 15,8 млн заявлений на 1000 грн «Зимней поддержки» — в Минсоцполитики раскрыли, хватит ли средств

20:28, 9 декабря 2025
Сейчас заявлений на получение 1000 гривен «Зимней поддержки» уже больше, чем в прошлом году.
Украинцы подали 15,8 млн заявлений на 1000 грн «Зимней поддержки» — в Минсоцполитики раскрыли, хватит ли средств
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместительница министра социальной политики, семьи и единства Татьяна Кириенко сообщила, что по состоянию на 9 декабря украинцы подали уже 15,8 миллиона заявлений на получение тысячи гривен «Зимней поддержки». Об этом она сказала во время брифинга.

«На сегодня у нас уже имеется 15 860 000 заявок. Это довольно много, учитывая, что подаваться на помощь можно до 24 декабря. В прошлом году, например, всего было подано около 14 миллионов заявлений. Но мы готовы к этому — средств хватит. Все заявки будут выполнены, и все получат свою „зимнюю поддержку“ в размере тысячи гривен», — сказала она.

Кроме того, заместительница министра добавила, что на получение выплат наиболее уязвимым категориям украинцев в размере 6 500 гривен по состоянию на 9 декабря поступило 342 тысячи заявлений. Около 200 тысяч человек уже получили соответствующую помощь.

«В субботу 6 декабря был первый транш, имеем выплат на 117 миллионов 200 тысяч. До 17 декабря продолжается подача заявок. Это для уязвимых категорий населения. Это дети ВПО, из малообеспеченных семей, дети с инвалидностью, люди с инвалидностью», — сказала Кириенко.

Как известно, стартовала вторая волна выплат 1000 гривен зимней поддержки. Подать заявку можно до 24 декабря включительно.

А еще мы писали, как оплатить коммунальные услуги 1000 гривен Зимней поддержки.

Также сообщалось, до какого числа можно потратить 1000 гривен.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала видеоинструкцию, как подать заявку на получение 6500 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минсоцполитики денежная помощь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Водил в нетрезвом виде: мужчина получил условный срок за невыполнение решения суда

Суд признал мужчину виновным в умышленном невыполнении решения суда о лишении права управления транспортным средством.

Уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям: Жернаков пытался превратить заседание ВСК в «театр абсурда»

На заседании ВСК Михаилу Жернакову ставили прямые вопросы о ОСД и финансах DEJURE, но он уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям на теме войны.

Жернаков уклонялся от ответов на заседании ТСК Власенко–Бужанского

Михаил Жернаков пытается превратить заседание в шоу.

Контракты для военных на 1-10 лет и отсрочка после службы – в Раде зарегистрировали законопроект

Проект закона предусматривает продление контрактов, новые механизмы проверки оснований для отсрочки и финансовую мотивацию.

Водителям установят нормы отдыха, а тахографы станут обязательными: детали законопроекта

Парламент планирует обновить нормы режима труда и отдыха водителей, установив максимальную продолжительность управления, требования к перерывам, отдыху и использованию тахографов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]