Українці подали 15,8 млн заяв на 1000 грн «Зимової підтримки» — у Мінсоцполітики розкрили, чи вистачить коштів

20:28, 9 грудня 2025
Наразі заяв на отримання 1000 гривень «Зимової підтримки» вже більше ніж торік.
Заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Тетяна Кирієнко повідомила, що станом на 9 грудня українці подали вже 15,8 мільйона заяв на отримання тисячі гривень «Зимової підтримки». Про це вона сказала під час брифінгу.

«На сьогодні ми вже маємо 15 860 000 заявок. Це досить багато, враховуючи, що подаватися на допомогу можна до 24 грудня. Торік, наприклад, загалом було подано близько 14 мільйонів заяв. Але ми готові до цього – коштів вистачить. Усі заявки будуть виконані, і всі отримають свою «зимову підтримку» у розмірі тисячі гривень», – сказала вона.

Крім того, заступниця міністра додала, що на отримання виплат найбільш вразливим категоріям українців у розмірі 6 500 гривень станом на 9 грудня надійшли 342 тисячі заяв. Близько 200 тисяч людей вже отримали відповідну допомогу.

«У суботу 6 грудня був перший транш, маємо виплат 117 мільйонів 200 тисяч. До 17 грудня триває подача заявок. Це для вразливих категорій населення. Це діти ВПО, з малозабезпечених сімей, діти з інвалідністю, люди з інвалідністю», – сказала Кірієнко.

Як відомо, стартувала друга хвиля виплат 1000 гривень «Зимової підтримки». Подати заявку можна до 24 грудня включно.

