14 декабря во всех регионах будут применяться графики отключений счета — Укрэнерго

Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

В воскресенье, 14 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Об этом сообщило «Укрэнерго».

«Причина введения ограничительных мер — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты», — заявили в компании.

В «Укрэнерго» подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться.

«Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!», — добавили в компании.

