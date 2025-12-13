14 грудня в усіх регіонах застосовуватимуться графіки відключень світла — Укренерго
18:59, 13 грудня 2025
Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.
У неділю, 14 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомило Укренерго.
«Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», - заявили у компанії.
В Укренерго підкреслили, що ситуація в енергосистемі може змінитись.
«Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!», - додали у компанії.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.