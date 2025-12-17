В НААУ раскритиковали законопроект об уточнении вопросов недопустимости доказательств

Как отметили в НААУ по итогам анализа документа, действующий УПК уже содержит требования по фиксации в протоколе обыска сведений об изъятых вещах.

Национальная ассоциация адвокатов Украины раскритиковала законопроект № 14159 от 27.10.2025 «О внесении изменений в статью 87 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно уточнения вопросов недопустимости доказательств».

Как отметили в НААУ по итогам анализа документа, действующий УПК уже содержит требования по фиксации в протоколе обыска сведений об изъятых вещах. В то же время достаточность идентификационных признаков в каждом конкретном случае должен оценивать суд, решая вопрос о допустимости доказательств в конкретном деле.

Законопроектом предлагается дополнить УПК нормой о том, что недопустимыми являются доказательства, полученные при исполнении постановления о разрешении на обыск жилища или иного владения лица, если в протоколе обыска отсутствуют идентификационные признаки обнаруженных и изъятых вещей, по которым такую вещь возможно достоверно идентифицировать, а также характерные признаки.

В качестве обоснования авторы законодательной инициативы приводят решение Кассационного уголовного суда ВС по делу №306/2629/17.

В НААУ указывают, что такое ссылка является некорректной, поскольку Верховный Суд лишь констатировал, что в конкретном индивидуальном случае протокол обыска, в котором не были указаны марка, модель, номер, а также характерные признаки изъятого телефона, был обоснованно признан судом первой инстанции очевидно недопустимым доказательством.

При этом ВС отметил, что по смыслу ст. 433 УПК он проверяет правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, правовой оценки обстоятельств и не имеет права исследовать доказательства, устанавливать и признавать доказанными обстоятельства, не установленные в обжалуемом судебном решении, а также решать вопрос о достоверности того или иного доказательства.

Таким образом, ВС в указанном решении не формулировал вывода относительно применения норм права, в частности и относительно недопустимости протокола обыска, в котором отсутствуют идентификационные признаки обнаруженных и изъятых вещей, и не оценивал это доказательство в контексте его допустимости.

Также адвокаты напомнили, что в УПК уже имеются необходимые процессуальные предохранители. В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 104 в заключительной части протокола указываются сведения об изъятых вещах, документах и способе их идентификации. Очевидно, что недостаточность признаков для идентификации должна иметь следствием признание протокола и производных от него вещей и документов недопустимыми доказательствами. В любом случае установление достаточности (или недостаточности) идентификационных либо «характерных» признаков должно оставаться дискреционным полномочием суда.

