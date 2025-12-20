Исполнение судебных решений в отношении воинских частей — ключевые особенности

В Министерстве юстиции назвали особенности исполнения судебных решений в отношении воинских частей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В условиях военного времени исполнение судебных решений сочетает в себе правовую сложность и человеческое ожидание справедливости. Когда должником по делу является воинская часть, важно четко понимать, что порядок исполнения зависит от того, о чем именно идет речь в судебном решении — о денежных средствах или о совершении действий. Именно это различие определяет, кто и каким образом обеспечивает его исполнение, отмечает Южное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Одесса.

«Воинская часть является бюджетным учреждением, финансируемым из государственного бюджета, и не имеет счетов в коммерческих банках — только казначейские. Именно поэтому взыскание средств с нее осуществляется по специальной процедуре, отличной от исполнения решений в отношении физических или юридических лиц», — отмечают в Минюсте.

Соответственно, решения о взыскании средств с воинской части исполняются Государственной казначейской службой Украины (ГКСУ), а не органами исполнительной службы, согласно Закону Украины «Об исполнительном производстве» и Бюджетному кодексу Украины.

Для исполнения такого решения взыскатель подает заявление вместе с исполнительным листом в соответствующий орган ГКСУ. На основании исполнительного документа Казначейство осуществляет списание средств с бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание воинской части.

Если на соответствующий момент бюджетных ассигнований недостаточно, ГКСУ ставит решение в очередь на финансирование.

В то же время судебные решения в отношении воинских частей не всегда касаются денежных средств. В ряде случаев они предусматривают обязанность совершить конкретные действия, и механизм их исполнения является иным.

Решения об обязании воинской части совершить определенные действия исполняются органами государственной исполнительной службы в соответствии со статьей 63 Закона Украины «Об исполнительном производстве». В частности, такие решения могут касаться обязанности:

предоставить документы;

провести перерасчет денежного обеспечения;

засчитать время службы;

издать приказ;

восстановить военнослужащего на службе и т. п.

Для исполнения такого вида решения взыскатель подает заявление вместе с исполнительным документом в соответствующий орган государственной исполнительной службы. После поступления документов государственный исполнитель выносит постановление об открытии исполнительного производства и устанавливает срок для добровольного исполнения, если решение не подлежит немедленному исполнению.

В случае неисполнения судебного решения воинской частью государственный исполнитель применяет меры воздействия, предусмотренные статьей 75 Закона Украины «Об исполнительном производстве», в частности выносит постановление о наложении штрафа. При повторном неисполнении без уважительных причин штраф налагается в двойном размере, а также направляется сообщение в органы досудебного расследования о возможном совершении уголовного правонарушения.

Таким образом, характер судебного решения определяет дальнейший механизм его реализации. В случае взыскания средств с воинской части исполнение осуществляется через Казначейство без прямого воздействия на командира. В то же время решения об обязании совершить определенные действия влекут за собой персональную ответственность должностных лиц с возможностью применения штрафов и уголовной ответственности. Такое разграничение позволяет сохранять правовую определенность, уважение к службе военнослужащих и одновременно обеспечивать реальное исполнение судебных решений как основу доверия человека к государству.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.