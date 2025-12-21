Как правильно учесть благотворительность при расчете налога на прибыль – разъяснение ГНС

ГНС разъяснила порядок расчета льготы по непроведенным корректировкам финансового результата.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Запорожской области объяснило, как рассчитывается сумма льготы для плательщиков налога на прибыль предприятий в отношении непроведенных корректировок финансового результата до налогообложения.

В соответствии с пунктом 30.6 статьи 30 Налогового кодекса Украины (НКУ), суммы налога и сборов, не уплаченные в бюджет в связи с налоговыми льготами, учитываются налогоплательщиком в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины. Налогоплательщики обязаны предоставлять контролирующим органам информацию о сумме полученных льгот и направлениях их использования, в частности в отношении условных налоговых льгот.

Порядок учета сумм налогов и сборов, не уплаченных в связи с льготами, утвержден постановлением Кабмина от 27 декабря 2010 года № 1233. Субъекты хозяйствования отражают информацию о льготах в налоговой отчетности и ведут учет сумм льгот в специальной таблице приложения ПП к декларации по налогу на прибыль.

Закон Украины от 25 февраля 2025 года № 4254-ІХ дополнил НКУ положениями о стимулировании благотворительности в период военного положения. Пункт 72 подраздела 4 раздела XX «Переходные положения» предусматривает, что в отчетные периоды 2025 года до конца календарного года, в котором будет прекращено или отменено военное положение, не проводятся корректировки финансового результата до налогообложения в отношении средств, товаров, работ и услуг, безвозмездно переданных неприбыльным организациям, если сумма таких переданных благ превышает 4% налогооблагаемой прибыли предыдущего года, но не превышает 8%.

Сумма льготы рассчитывается в три этапа:

Расчет налогового обязательства без применения пункта 72; Расчет налогового обязательства с учетом пункта 72; Определение положительной разницы между суммами налогового обязательства без и с применением льготы.

Расчет осуществляется на основании первичных документов и данных бухгалтерского учета. Информация об операциях по безвозмездному перечислению средств, товаров, работ и услуг неприбыльным организациям отражается в приложении БД к декларации, обновленном приказом Министерства финансов от 25 июля 2025 года № 371.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.