  1. В Україні

Як правильно врахувати благодійність при розрахунку податку на прибуток – пояснення ДПС

08:12, 21 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ДПС роз’яснила порядок розрахунку пільги щодо непроведених коригувань фінансового результату.
Як правильно врахувати благодійність при розрахунку податку на прибуток – пояснення ДПС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Запорізькій області пояснило, як розраховується сума пільги для платників податку на прибуток підприємств щодо непроведених коригувань фінансового результату до оподаткування.

Відповідно до пункту 30.6 статті 30 Податкового кодексу України (ПКУ), суми податку та зборів, не сплачені до бюджету у зв’язку з податковими пільгами, обліковуються платником податків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Платники зобов’язані надавати контролюючим органам інформацію про суму отриманих пільг та напрями їх використання, зокрема щодо умовних податкових пільг.

Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених у зв’язку з пільгами, затверджений постановою Кабміну від 27 грудня 2010 року № 1233. Суб’єкти господарювання відображають інформацію про пільги у податковій звітності та ведуть облік сум пільг у спеціальній таблиці додатка ПП до декларації з податку на прибуток.

Закон України від 25 лютого 2025 року № 4254-ІХ доповнив ПКУ положеннями щодо стимулювання благодійництва у період воєнного стану. Пункт 72 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» передбачає, що у звітні періоди 2025 року до кінця календарного року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, не проводяться коригування фінансового результату до оподаткування щодо коштів, товарів, робіт та послуг, безоплатно переданих неприбутковим організаціям, якщо сума таких переданих благ перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього року, але не перевищує 8%.

Сума пільги розраховується у три кроки:

  1. Розрахунок податкового зобов’язання без застосування пункту 72;
  2. Розрахунок податкового зобов’язання з урахуванням пункту 72;
  3. Визначення позитивної різниці між сумами податкового зобов’язання без і з застосуванням пільги.

Розрахунок здійснюється на підставі первинних документів та даних бухгалтерського обліку. Інформація про операції з безоплатного перерахування коштів, товарів, робіт та послуг неприбутковим організаціям відображається у додатку БД до декларації, оновленому наказом Міністерства фінансів від 25 липня 2025 року № 371.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Чернігові жінка продала авто, а потім пішла по судах: чим закінчилась історія у Верховному Суді

Касаційна інстанція наголосила, що вирішальне значення має фактична поведінка сторін, а не подальші претензії.

Верховний Суд став на бік військового: справу щодо індексації грошового забезпечення на суму 140 тисяч гривень розглядатимуть заново

Апеляційний суд закрив провадження у справі військового щодо нарахування індексації грошового забезпечення, однак Верховний Суд визнав таке рішення помилковим і направив справу на новий розгляд.

Перевірку кандидатів на службу в поліції хочуть спростити: для кого готують зміни

Профільний комітет підтримав законопроект, який пропонує звільнити ветеранів війни від перевірки фізичної підготовки під час вступу до лав поліції.

Чотири епізоди — не чотири злочини: позиція Верховного Суду щодо самовільного зайняття землі біля річки

Касаційна інстанція залишила в силі рішення про передачу на поруки у справі про самовільне зайняття земельних ділянок.

Верховна Рада готується скасувати житловий кодекс та Закон про приватизацію житла: що готують на зміну

Законопроект передбачає створення відкритої житлової бази даних та припинення приватизації житла.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]