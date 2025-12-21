Як правильно врахувати благодійність при розрахунку податку на прибуток – пояснення ДПС

ДПС роз’яснила порядок розрахунку пільги щодо непроведених коригувань фінансового результату.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Запорізькій області пояснило, як розраховується сума пільги для платників податку на прибуток підприємств щодо непроведених коригувань фінансового результату до оподаткування.

Відповідно до пункту 30.6 статті 30 Податкового кодексу України (ПКУ), суми податку та зборів, не сплачені до бюджету у зв’язку з податковими пільгами, обліковуються платником податків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Платники зобов’язані надавати контролюючим органам інформацію про суму отриманих пільг та напрями їх використання, зокрема щодо умовних податкових пільг.

Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених у зв’язку з пільгами, затверджений постановою Кабміну від 27 грудня 2010 року № 1233. Суб’єкти господарювання відображають інформацію про пільги у податковій звітності та ведуть облік сум пільг у спеціальній таблиці додатка ПП до декларації з податку на прибуток.

Закон України від 25 лютого 2025 року № 4254-ІХ доповнив ПКУ положеннями щодо стимулювання благодійництва у період воєнного стану. Пункт 72 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» передбачає, що у звітні періоди 2025 року до кінця календарного року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, не проводяться коригування фінансового результату до оподаткування щодо коштів, товарів, робіт та послуг, безоплатно переданих неприбутковим організаціям, якщо сума таких переданих благ перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього року, але не перевищує 8%.

Сума пільги розраховується у три кроки:

Розрахунок податкового зобов’язання без застосування пункту 72; Розрахунок податкового зобов’язання з урахуванням пункту 72; Визначення позитивної різниці між сумами податкового зобов’язання без і з застосуванням пільги.

Розрахунок здійснюється на підставі первинних документів та даних бухгалтерського обліку. Інформація про операції з безоплатного перерахування коштів, товарів, робіт та послуг неприбутковим організаціям відображається у додатку БД до декларації, оновленому наказом Міністерства фінансів від 25 липня 2025 року № 371.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.