В ГНС объяснили, будут ли отменять льготу на посылки из-за границы и снижать лимит в 150 евро

Леся Карнаух объяснила позицию ГНС по налогообложению импортных посылок.

Вопрос налогообложения посылок из-за границы, в частности снижения или отмены необлагаемого лимита в 150 евро, является сложным. Об этом заявила руководитель Государственной налоговой службы Леся Карнаух в интервью РБК-Украина.

По ее словам, тема налогообложения импортных посылок находится в фокусе внимания, в частности в контексте требований Международного валютного фонда. В то же время, подчеркнула она, налоги являются критически важными для государства, особенно для финансирования потребностей ВСУ. Однако действующая льгота на посылки также имеет важное значение для волонтеров и производителей беспилотников, поскольку значительная часть комплектующих и деталей не производится в Украине и вынужденно импортируется.

Карнаух отметила, что льгота была оправданной с учетом военных обстоятельств и продолжает активно использоваться. Вместе с тем, по ее словам, многие бизнесы пользовались схемой с посылками с целью занижения стоимости и создания неконкурентной среды. Именно на эту проблему, по словам главы ГНС, обращают внимание украинские производители.

Представители бизнеса подчеркивают, что украинскому производителю сложно конкурировать с импортом, в частности с китайскими товарами, которые дополнительно пользуются налоговыми льготами.

В ГНС подчеркивают, что при принятии решений об отмене или ограничении льгот необходимо анализировать каждый случай отдельно.

«Если это для обороны, то там должны быть исключения, как в Defense City запустили, как есть в "Дія.City". Если же люди используют эту схему, чтобы создавать неконкурентные условия или минимизировать свои доходы, тогда однозначно это должно быть урегулировано на уровне закона», — указала Карнаух.

Комментируя возможность налогообложения мелких посылок стоимостью 5–10 долларов, Карнаух отметила, что сейчас обсуждается вариант сохранения необлагаемого порога для персональных посылок до 45 евро. При этом все импортные отправления будут находиться в зоне таможенного контроля и, вероятно, будут проходить процедуру декларирования.

Она уточнила, что окончательный механизм еще не выработан. В то же время задача налоговой службы в этой ситуации — контролировать, чтобы затем тот товар, который растаможен и обращается на таможенной территории Украины, использовался и учитывался надлежащим образом субъектом хозяйствования, отражался в его бухгалтерском учете и был связан с его финансовым результатом.

