  1. В Украине

В ГНС объяснили, будут ли отменять льготу на посылки из-за границы и снижать лимит в 150 евро

16:28, 22 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Леся Карнаух объяснила позицию ГНС по налогообложению импортных посылок.
В ГНС объяснили, будут ли отменять льготу на посылки из-за границы и снижать лимит в 150 евро
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вопрос налогообложения посылок из-за границы, в частности снижения или отмены необлагаемого лимита в 150 евро, является сложным. Об этом заявила руководитель Государственной налоговой службы Леся Карнаух в интервью РБК-Украина.

По ее словам, тема налогообложения импортных посылок находится в фокусе внимания, в частности в контексте требований Международного валютного фонда. В то же время, подчеркнула она, налоги являются критически важными для государства, особенно для финансирования потребностей ВСУ. Однако действующая льгота на посылки также имеет важное значение для волонтеров и производителей беспилотников, поскольку значительная часть комплектующих и деталей не производится в Украине и вынужденно импортируется.

Карнаух отметила, что льгота была оправданной с учетом военных обстоятельств и продолжает активно использоваться. Вместе с тем, по ее словам, многие бизнесы пользовались схемой с посылками с целью занижения стоимости и создания неконкурентной среды. Именно на эту проблему, по словам главы ГНС, обращают внимание украинские производители.

Представители бизнеса подчеркивают, что украинскому производителю сложно конкурировать с импортом, в частности с китайскими товарами, которые дополнительно пользуются налоговыми льготами.

В ГНС подчеркивают, что при принятии решений об отмене или ограничении льгот необходимо анализировать каждый случай отдельно.

«Если это для обороны, то там должны быть исключения, как в Defense City запустили, как есть в "Дія.City". Если же люди используют эту схему, чтобы создавать неконкурентные условия или минимизировать свои доходы, тогда однозначно это должно быть урегулировано на уровне закона», — указала Карнаух.

Комментируя возможность налогообложения мелких посылок стоимостью 5–10 долларов, Карнаух отметила, что сейчас обсуждается вариант сохранения необлагаемого порога для персональных посылок до 45 евро. При этом все импортные отправления будут находиться в зоне таможенного контроля и, вероятно, будут проходить процедуру декларирования.

Она уточнила, что окончательный механизм еще не выработан. В то же время задача налоговой службы в этой ситуации — контролировать, чтобы затем тот товар, который растаможен и обращается на таможенной территории Украины, использовался и учитывался надлежащим образом субъектом хозяйствования, отражался в его бухгалтерском учете и был связан с его финансовым результатом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая льготы налоги граница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должность судьи КСУ сорвался из-за несоответствия большинства кандидатов

Конкурс на две должности судей Конституционного Суда не дошёл до финала: после оценки моральных качеств только двое из девяти кандидатов остались в процедуре, из-за чего набор на одну из должностей был прекращён.

Верховный Суд разъяснил, когда добровольцы ТРО имеют право получить статус УБД

Члены добровольческих формирований могут получить статус участника боевых действий только при условии подтверждения участия в боевых действиях.

Верховная Рада инициировала изменения в закон «О Конституционном Суде Украины»

Законопроект предусматривает обновление правил работы Конституционного Суда Украины и установление дисциплинарной ответственности для судей КСУ.

НДС для ФЛП: риски законопроекта и неочевидные последствия инициативы Минфина

Инициатива Минфина по распространению НДС на ФЛП вызвала шквал критики и опасения фактического демонтажа упрощённой системы налогообложения.

Государство хочет зарегистрировать все БПЛА и штрафовать за управление ими в нетрезвом состоянии: что не так с законопроектом о беспилотниках

Создаст ли законопроект об обязательной регистрации БПЛА дополнительные барьеры для производителей БПЛА, волонтёров и благотворительных организаций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]