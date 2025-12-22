У ДПС пояснили, чи скасовуватимуть пільгу на посилки з-за кордону та знижуватимуть ліміт у 150 євро

Леся Карнаух пояснила позицію ДПС щодо оподаткування імпортних посилок.

Фото: Getty Images

Питання оподаткування посилок з-за кордону, зокрема зниження або скасування неоподатковуваного ліміту у 150 євро, є складним. Про це заявила керівниця Державної податкової служби Леся Карнаух в інтерв’ю РБК-Україна.

За її словами, тема оподаткування імпортних посилок перебуває у фокусі уваги, зокрема в контексті вимог Міжнародного валютного фонду. Водночас, наголосила вона, податки є критично важливими для держави, особливо для фінансування потреб ЗСУ. Однак чинна пільга на посилки також має важливе значення для волонтерів та виробників безпілотників, оскільки значна частина комплектуючих і деталей не виробляється в Україні та змушено імпортується.

Карнаух зазначила, що пільга була виправданою з огляду на воєнні обставини і продовжує активно використовуватися. Разом із тим, за її словами, багато бізнесів користувалися схемою з посилками з метою заниження вартості і створення неконкурентного середовища. Саме на цю проблему, за словами очільниці ДПС, звертають увагу українські виробники.

Представники бізнесу наголошують, що українському виробнику складно конкурувати з імпортом, зокрема з китайськими товарами, які додатково користуються податковими пільгами.

У ДПС підкреслюють, що при ухваленні рішень щодо скасування або обмеження пільг необхідно аналізувати кожен випадок окремо.

«Якщо це для оборони, то там повинні бути виключення, як в Defense City запустили, як є в "Дія.City". Якщо ж люди використовують цю схему, щоб створювати неконкурентні умови або мінімізувати свої доходи, тоді однозначно це має бути врегульовано на рівні закону»,– вказала Карнаух.

Коментуючи можливість оподаткування дрібних посилок вартістю 5–10 доларів, Карнаух зазначила, що наразі обговорюється варіант збереження неоподатковуваного порогу для персональних посилок до 45 євро. При цьому всі імпортні відправлення перебуватимуть у зоні митного контролю та, ймовірно, проходитимуть процедуру декларування.

Вона уточнила, що остаточний механізм ще не напрацьований. Водночас завдання податкової служби в цій ситуації – це контролювати, щоб потім той товар, який розмитнений і курсує на митній території України, використовувався, обліковувався належним чином суб'єктом господарювання, відображався в його бухгалтерському обліку і був пов'язаний з його фінансовим результатом.

