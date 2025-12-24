С 1 сентября учебные заведения перейдут на 12-летнее обучение

Все дети, которые пойдут в 10-й класс в 2027 году, будут учиться 12 лет.

Фото: НУШ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 сентября учащиеся перейдут в 10 класс трехлетней старшей школы. Это станет первым потоком школьников, который завершит полный 12-летний цикл среднего образования, предусмотренный Законом Украины «Об образовании» еще в 2017 году. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева, указывает РБК-Украина.

По ее словам, в отдельных учебных заведениях переход на 12-летнее обучение осуществляется в рамках пилотных проектов. В то же время с 2027 года все учебные заведения, которые будут работать в статусе лицеев, перейдут на формат 12-летнего обучения.

Она напомнила, что реформа общего среднего образования начала реализовываться в 2018 году.

Отдельно заместитель министра подчеркнула, что изменений относительно возраста поступления в первый класс не предусматривается. Как и ранее, дети могут идти в школу в 6 или 7 лет — это решение остается за родителями.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.