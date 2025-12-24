  1. В Україні

З 1 вересня заклади освіти перейдуть на 12-річне навчання

07:18, 24 грудня 2025
Всі діти, які підуть в 10 -й клас в 2027-му році, будуть навчатися 12 років.
Фото: НУШ
З 1 вересня учні перейдуть до 10 класу трирічної старшої школи. Це стане першим потоком школярів, який завершить повний 12-річний цикл середньої освіти, передбачений Законом України «Про освіту» ще у 2017 році. Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова, вказує РБК-Україна

За її словами, в окремих закладах освіти перехід на 12-річне навчання відбувається в межах пілотних проєктів. Водночас з 2027 року всі заклади освіти, які працюватимуть у статусі ліцеїв, перейдуть на формат 12-річного навчання.

Вона нагадала, що реформа загальної середньої освіти почала реалізовуватися у 2018 році.

Окремо заступниця міністра наголосила, що змін щодо віку вступу до першого класу не передбачається. Як і раніше, діти можуть іти до школи у 6 або 7 років — це рішення залишається за батьками.

діти школа

