Буданов, разведки и руководство Рады присоединились к консультациям военно-политического блока — Умеров

Консультации касаются координации решений на следующих этапах сотрудничества с партнерами.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве в рамках встречи советников по нацбезопасности государств — партнеров Украины начался военно-политический блок консультаций. Об этом сообщил секретарь РНБО Рустем Умеров.

Он отметил, что заседание проходит с участием руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова, руководителей разведок и руководства парламента.

«Обсудим с европейскими партнерами ситуацию в сфере безопасности, оценки угроз и политические условия, необходимые для дальнейших решений. Синхронизируем подходы между военной, разведывательной и политической составляющими.

Это закрытая, предметная работа, которая напрямую влияет на нашу позицию на следующих этапах», — отметил Умеров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.