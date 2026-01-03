  1. В Украине

Буданов, разведки и руководство Рады присоединились к консультациям военно-политического блока — Умеров

17:49, 3 января 2026
Консультации касаются координации решений на следующих этапах сотрудничества с партнерами.
В Киеве в рамках встречи советников по нацбезопасности государств — партнеров Украины начался военно-политический блок консультаций. Об этом сообщил секретарь РНБО Рустем Умеров.

Он отметил, что заседание проходит с участием руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова, руководителей разведок и руководства парламента.

«Обсудим с европейскими партнерами ситуацию в сфере безопасности, оценки угроз и политические условия, необходимые для дальнейших решений. Синхронизируем подходы между военной, разведывательной и политической составляющими.

Это закрытая, предметная работа, которая напрямую влияет на нашу позицию на следующих этапах», — отметил Умеров.

Кирилл Буданов Рустем Умеров

