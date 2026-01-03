Буданов, розвідки та керівництво Ради долучилися до консультацій військово-політичного блоку — Умєров

Консультації стосуються координації рішень на наступних етапах співпраці з партнерами.

У Києві в рамках зустрічі радників з нацбезпеки держав – партнерів України розпочався військово-політичний блок консультацій. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

Він зазначив, що засідання проходить за участі керівника Офісу Президента Кирила Буданова, керівників розвідок та керівництва парламенту.

«Обговоримо з європейськими партнерами безпекову ситуацію, оцінки загроз і політичні умови, необхідні для подальших рішень. Синхронізуємо підходи між військовою, розвідувальною та політичною складовими.

Це закрита, предметна робота, яка напряму впливає на нашу позицію на наступних етапах», — зазначив Умєров.

