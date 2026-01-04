  1. В Украине

Как общинам выживать без света – в Минразвития назвали решение

20:13, 4 января 2026
Когенерационные установки и модульные котельные позволяют обеспечивать базовые услуги даже без централизованного питания.
Фото: viessmann.ua
Распределенная генерация в Украине стала одним из ключевых инструментов сохранения теплоснабжения и водоснабжения в условиях войны и постоянных атак на энергетическую инфраструктуру. Как сообщило Министерство развития общин и территорий, именно локальные источники электроэнергии и тепла позволяют общинам обеспечивать базовые услуги даже тогда, когда централизованные объекты повреждены или остаются без питания.

Государство совместно с общинами постепенно переходит от зависимости от крупных централизованных энергетических объектов к децентрализованным решениям, которые можно быстро запустить, защитить и восстановить. В 2025 году развитие распределенной генерации определено одним из приоритетных направлений для стабильной работы предприятий теплокоммунэнерго, водоканалов и других объектов критической инфраструктуры.

К таким решениям относятся когенерационные установки, которые одновременно производят электроэнергию и тепло, блочно-модульные котельные, которые могут оперативно заменять разрушенные стационарные объекты, а также газотурбинные установки как мощные локальные источники электроэнергии для критических нужд. В совокупности они формируют децентрализованную сеть, менее уязвимую для вражеских атак.

По данным министерства, практика показала, что локальная котельная в общине способна работать даже в случае повреждения крупной теплоэлектроцентрали, а насосные станции могут обеспечивать подачу и очистку воды даже при отсутствии электроэнергии в сети.

На сегодняшний день в коммунальном секторе уже введено в эксплуатацию более 570 МВт новых децентрализованных мощностей. Блочно-модульные котельные общей мощностью более 360 МВт могут обеспечивать теплом более 200 тысяч человек. Еще более 200 МВт когенерационных мощностей способны поддерживать стабильную работу водоканала города с миллионным населением.

В 2025 году правительство ввело дополнительные механизмы поддержки развития распределенной генерации, в частности в прифронтовых регионах. На эти области также направили 665 млн гривен на закупку топлива для резервных источников питания.

В 2026 году планируется ввод в эксплуатацию еще более 500 МВт новых децентрализованных мощностей, что должно обеспечить большую автономность общин и повысить устойчивость систем жизнеобеспечения по всей стране.

энергетика свет Министерство развития общин и территорий

