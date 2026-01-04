Як громадам виживати без світла – в Мінрозвитку назвали рішення

Когенераційні установки та модульні котельні дозволяють забезпечувати базові послуги навіть без централізованого живлення.

Розподілена генерація в Україні стала одним із ключових інструментів збереження теплопостачання та водопостачання в умовах війни та постійних атак на енергетичну інфраструктуру. Як повідомило Міністерство розвитку громад та територій, саме локальні джерела електроенергії й тепла дають змогу громадам забезпечувати базові послуги навіть тоді, коли централізовані об’єкти пошкоджені або залишаються без живлення.

Держава спільно з громадами поступово переходить від залежності від великих централізованих енергетичних об’єктів до децентралізованих рішень, які можна швидко запустити, захистити та відновити. У 2025 році розвиток розподіленої генерації визначено одним із пріоритетних напрямів для стабільної роботи підприємств теплокомуненерго, водоканалів та інших об’єктів критичної інфраструктури.

До таких рішень належать когенераційні установки, що одночасно виробляють електроенергію і тепло, блочно-модульні котельні, які можуть оперативно замінювати зруйновані стаціонарні об’єкти, а також газотурбінні установки як потужні локальні джерела електроенергії для критичних потреб. У сукупності вони формують децентралізовану мережу, менш уразливу до ворожих атак.

За даними міністерства, практика показала, що локальна котельня в громаді здатна працювати навіть у разі пошкодження великої теплоелектроцентралі, а насосні станції можуть забезпечувати подачу та очищення води навіть за відсутності електроенергії в мережі.

Станом на сьогодні в комунальному секторі вже введено в експлуатацію понад 570 МВт нових децентралізованих потужностей. Блочно-модульні котельні загальною потужністю понад 360 МВт можуть забезпечувати теплом більш як 200 тисяч людей. Ще понад 200 МВт когенераційних потужностей здатні підтримувати стабільну роботу водоканалу міста з мільйонним населенням.

У 2025 році уряд запровадив додаткові механізми підтримки розвитку розподіленої генерації, зокрема у прифронтових регіонах. На ці області також спрямували 665 млн гривень на закупівлю палива для резервних джерел живлення.

У 2026 році планується введення в експлуатацію ще понад 500 МВт нових децентралізованих потужностей, що має забезпечити більшу автономність громад і підвищити стійкість систем життєзабезпечення по всій країні.

