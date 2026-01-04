  1. В Україні

Як громадам виживати без світла – в Мінрозвитку назвали рішення

20:13, 4 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Когенераційні установки та модульні котельні дозволяють забезпечувати базові послуги навіть без централізованого живлення.
Як громадам виживати без світла – в Мінрозвитку назвали рішення
Фото: viessmann.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Розподілена генерація в Україні стала одним із ключових інструментів збереження теплопостачання та водопостачання в умовах війни та постійних атак на енергетичну інфраструктуру. Як повідомило Міністерство розвитку громад та територій, саме локальні джерела електроенергії й тепла дають змогу громадам забезпечувати базові послуги навіть тоді, коли централізовані об’єкти пошкоджені або залишаються без живлення.

Держава спільно з громадами поступово переходить від залежності від великих централізованих енергетичних об’єктів до децентралізованих рішень, які можна швидко запустити, захистити та відновити. У 2025 році розвиток розподіленої генерації визначено одним із пріоритетних напрямів для стабільної роботи підприємств теплокомуненерго, водоканалів та інших об’єктів критичної інфраструктури.

До таких рішень належать когенераційні установки, що одночасно виробляють електроенергію і тепло, блочно-модульні котельні, які можуть оперативно замінювати зруйновані стаціонарні об’єкти, а також газотурбінні установки як потужні локальні джерела електроенергії для критичних потреб. У сукупності вони формують децентралізовану мережу, менш уразливу до ворожих атак.

За даними міністерства, практика показала, що локальна котельня в громаді здатна працювати навіть у разі пошкодження великої теплоелектроцентралі, а насосні станції можуть забезпечувати подачу та очищення води навіть за відсутності електроенергії в мережі.

Станом на сьогодні в комунальному секторі вже введено в експлуатацію понад 570 МВт нових децентралізованих потужностей. Блочно-модульні котельні загальною потужністю понад 360 МВт можуть забезпечувати теплом більш як 200 тисяч людей. Ще понад 200 МВт когенераційних потужностей здатні підтримувати стабільну роботу водоканалу міста з мільйонним населенням.

У 2025 році уряд запровадив додаткові механізми підтримки розвитку розподіленої генерації, зокрема у прифронтових регіонах. На ці області також спрямували 665 млн гривень на закупівлю палива для резервних джерел живлення.

У 2026 році планується введення в експлуатацію ще понад 500 МВт нових децентралізованих потужностей, що має забезпечити більшу автономність громад і підвищити стійкість систем життєзабезпечення по всій країні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

енергетика світло Міністерство розвитку громад та територій

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата: ВРП не має права оцінювати законність судового рішення та перевіряти його правовий зміст

Відстоювання суддею своєї позиції, не свідчить про намір уникнути як адміністративної, так і дисциплінарної відповідальності, а також про відверте ігнорування ним правил етичної поведінки - Велика Палата.

Стягнення аліментів зі зниклого безвісти військовослужбовця: на чому наголосив Верховний Суд під час розгляду

Касаційна інстанція встановила, хто і в який спосіб може відстоювати права зниклого безвісти боржника.

Без черг для дітей до двох років: Рада змінить правила про пріоритетний контроль на кордоні

Законопроєкт передбачає пріоритетний контроль для малюків і їхніх супроводжуючих при перетині кордону.

Власникам житла на ТОТ можуть дозволити отримати компенсацію без фіксації руйнувань

Законопроєкт дозволить отримати компенсацію за житло на окупованих  територіях без обстеження.

Нерухомість зможуть передавати в рахунок аліментів: Рада готує зміни до Сімейного кодексу

Законопроєкт передбачає можливість передачі нерухомості в рахунок аліментів під час судового процесу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]