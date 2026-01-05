  1. В Украине

Реформа госуправления: состояние реагирования Правительства на оценивание соответствия Принципам госуправления — отчет Счетной палаты

19:11, 5 января 2026
В Счетной палате отметили, что результаты аудита позволили определить сильные стороны процесса подготовки к следующему оцениванию, а также выявить потенциальные риски и очертить направления для его совершенствования.
Реформа госуправления: состояние реагирования Правительства на оценивание соответствия Принципам госуправления — отчет Счетной палаты
Фото: ti-ukraine.org
Счетная палата обнародовала Отчет о результатах аудита соответствия на тему «Реформа государственного управления: состояние реагирования Правительства на оценивание соответствия Принципам государственного управления».

Отмечается, что в рамках аудита проанализировано соблюдение процедур, регламентов и управленческих практик, обеспечивающих эффективную, прозрачную и системную подготовку к следующему оцениванию Программы SIGMA. Особое внимание уделено соответствию организационных мероприятий ключевым требованиям, необходимым для объективного и результативного проведения такого оценивания.

В Счетной палате указали, что результаты аудита позволили определить сильные стороны процесса подготовки к следующему оцениванию, а также выявить потенциальные риски и очертить направления для его совершенствования.

«Уверен, что выполнение рекомендаций, сформированных по результатам аудита, будет способствовать укреплению институциональной способности государственных органов, повышению эффективности управленческих решений, качества предоставления публичных услуг и обеспечению соответствия европейским стандартам в сфере государственного управления, что приблизит Украину к членству в ЕС», — заявил член Счетной палаты Кирилл Клименко.

Счетная палата

