Реформа держуправління: стан реагування Уряду на оцінювання відповідності Принципам держуправління — звіт Рахункової палати

У Рахунковій палаті зазначили, що результати аудиту дали змогу визначити сильні сторони процесу підготовки до наступного оцінювання, а також виявити потенційні ризики й окреслити напрями для його вдосконалення.

Фото: ti-ukraine.org

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рахункова палата оприлюднила Звіт про результати аудиту відповідності на тему «Реформа державного управління: стан реагування Уряду на оцінювання відповідності Принципам державного управління».

Зазначається, у межах аудиту проаналізоване дотримання процедур, регламентів та управлінських практик, що забезпечують ефективну, прозору та системну підготовку до наступного оцінювання Програми SIGMA. Особливу увагу приділено відповідності організаційних заходів ключовим вимогам, необхідним для об’єктивного та результативного проведення такого оцінювання.

У Рахунковій палаті зазначили, що результати аудиту дали змогу визначити сильні сторони процесу підготовки до наступного оцінювання, а також виявити потенційні ризики й окреслити напрями для його вдосконалення.

«Упевнений, що виконання рекомендацій, сформованих за результатами аудиту, сприятиме зміцненню інституційної спроможності державних органів, підвищенню ефективності управлінських рішень, якості надання публічних послуг та забезпеченню відповідності європейським стандартам у сфері державного управління, що наблизить Україну до членства в ЄС», - заявив член Рахункової палати Кирило Клименко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.