Суд приговорил к 3 годам участника организованной группы за незаконное изготовление и сбыт топлива

Суд в Черновицкой области признал виновным участника преступной группы, которая изготовила более 300 тысяч литров фальсифицированного топлива.

Фото: БЕБ

Суд вынес обвинительный приговор участнику организованной преступной группы, которая занималась незаконным изготовлением и сбытом фальсифицированного топлива на территории Черновицкой области и соседних регионов. Расследование по делу проводили детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области.

Фигурант признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы. Также суд принял решение о конфискации и уничтожении незаконно изготовленного бензина, сырья и оборудования, которое использовалось в производственном процессе.

Кроме того, в доход государства конфискованы транспортные средства, автоцистерны и резервуары, с помощью которых изготавливались, хранились и транспортировались фальсифицированные нефтепродукты.

Следствием установлено, что организованная преступная группа из семи человек в период с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года наладила незаконное производство и реализацию топлива через сеть автозаправочных станций. За это время злоумышленники изготовили и продали более 300 тысяч л фальсифицированного топлива на общую сумму более 17 млн грн.

Осужденный отвечал за контроль технологического процесса изготовления и дальнейшее распространение незаконно произведенных нефтепродуктов. Долгое время он скрывался за пределами Украины и находился в розыске. После возвращения в страну материалы уголовного производства были направлены в суд.

