  1. В Україні

Суд засудив на 3 роки учасника організованої групи за незаконне виготовлення та збут пального

19:28, 5 січня 2026
Суд у Чернівецький області визнав винним учасника злочинної групи, яка виготовила понад 300 тисяч літрів фальсифікованого пального.
Фото: БЕБ
Суд виніс обвинувальний вирок учаснику організованої злочинної групи, яка займалася незаконним виготовленням та збутом фальсифікованого пального на території Чернівецької області та сусідніх регіонів. Розслідування у справі проводили детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області.

Фігуранта визнано винним та засуджено до трьох років позбавлення волі. Також суд ухвалив рішення про конфіскацію і знищення незаконно виготовленого бензину, сировини та обладнання, яке використовувалося у виробничому процесі.

Окрім цього, в дохід держави конфісковані транспортні засоби, автоцистерни та резервуари, за допомогою яких виготовлялися, зберігалися й транспортувалися фальсифіковані нафтопродукти.

Слідством встановлено, що організована злочинна група з семи осіб у період із грудня 2023 року по листопад 2024 року налагодила незаконне виробництво та реалізацію пального через мережу автозаправних станцій. За цей час зловмисники виготовили та продали понад 300 тисяч л фальсифікованого пального на загальну суму більш ніж 17 млн грн.

Засуджений відповідав за контроль технологічного процесу виготовлення та подальше розповсюдження незаконно вироблених нафтопродуктів. Тривалий час він переховувався за межами України та перебував у розшуку. Після повернення до країни матеріали кримінального провадження було скеровано до суду.

Чернівці

