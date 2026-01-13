  1. В Украине

Без канцеляризмов и сложных формулировок: юстиция подготовила понятные образцы заявлений для граждан

07:36, 13 января 2026
Образцы заявлений, которыми можно пользоваться при обращении в органы юстиции.
Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции сообщило о внедрении подходов к упрощению языка государственной коммуникации и юридических документов. В ведомстве отмечают, что официальные тексты должны быть понятными для граждан и помогать в решении вопросов, а не усложнять их за счет канцеляризмов и сложных формулировок.

В управлении указали, что команда «киевской юстиции» системно работает над тем, чтобы заявления, документы и официальные формы были доступными для восприятия без необходимости «переводить» их с юридического языка на повседневный. В частности, в сферах государственной регистрации и исполнения судебных решений, где правильное заполнение заявлений напрямую влияет на сроки рассмотрения, результат и возможность избежать повторной подачи документов.

С этой целью управление подготовило образцы заявлений для граждан. В них в простой и лаконичной форме разъясняется, какие данные необходимо указать, как правильно оформить документ и подписать его. По словам представителей ведомства, такие образцы помогут избежать типичных ошибок и сэкономить время при обращении в органы юстиции.

Образцы заявлений в сфере государственной регистрации — здесь.

Образцы заявлений в сфере исполнения решений — здесь.

Украина документы минюст заявление граждане юридические новости Министерство юстиции Украины

