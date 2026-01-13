Без канцеляризмів та складних формулювань: юстиція підготувала зрозумілі зразки заяв для громадян

Зразки заяв, якими можна користуватись під час звернення до органів юстиції.

Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції повідомило про впровадження підходів зі спрощення мови державної комунікації та юридичних документів. У відомстві наголошують, що офіційні тексти мають бути зрозумілими для громадян і допомагати у вирішенні питань, а не ускладнювати їх через канцеляризми та складні формулювання.

В управлінні зазначили, що команда «київської юстиції» системно працює над тим, аби заяви, документи та офіційні форми були доступними для сприйняття без потреби «перекладати» їх з юридичної мови на повсякденну. Зокрема, у сферах державної реєстрації та виконання судових рішень, де правильне заповнення заяв безпосередньо впливає на строки розгляду, результат і можливість уникнути повторного подання документів.

З цією метою управління підготувало зразки заяв для громадян. У них у простій і лаконічній формі пояснено, які дані необхідно зазначити, як правильно оформити документ і підписати його. За словами представників відомства, такі зразки допоможуть уникнути типових помилок і заощадити час під час звернення до органів юстиції.

Зразки заяв у сфері державної реєстрації – тут.

Зразки заяв у сфері виконання рішень – тут.

