  1. В Україні

Без канцеляризмів та складних формулювань: юстиція підготувала зрозумілі зразки заяв для громадян

07:36, 13 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Зразки заяв, якими можна користуватись під час звернення до органів юстиції.
Без канцеляризмів та складних формулювань: юстиція підготувала зрозумілі зразки заяв для громадян
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції повідомило про впровадження підходів зі спрощення мови державної комунікації та юридичних документів. У відомстві наголошують, що офіційні тексти мають бути зрозумілими для громадян і допомагати у вирішенні питань, а не ускладнювати їх через канцеляризми та складні формулювання.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

В управлінні зазначили, що команда «київської юстиції» системно працює над тим, аби заяви, документи та офіційні форми були доступними для сприйняття без потреби «перекладати» їх з юридичної мови на повсякденну. Зокрема, у сферах державної реєстрації та виконання судових рішень, де правильне заповнення заяв безпосередньо впливає на строки розгляду, результат і можливість уникнути повторного подання документів.

З цією метою управління підготувало зразки заяв для громадян. У них у простій і лаконічній формі пояснено, які дані необхідно зазначити, як правильно оформити документ і підписати його. За словами представників відомства, такі зразки допоможуть уникнути типових помилок і заощадити час під час звернення до органів юстиції.

Зразки заяв у сфері державної реєстрації – тут.

Зразки заяв у сфері виконання рішень – тут.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна документи мінюст заява громадяни юридичні новини Міністерство юстиції України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні планують запровадити реєстр рахунків та фінмоніторинг за стандартами ЄС

В Україні готують законодавчі зміни, спрямовані на приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA, які передбачають оновлення правил фінансового моніторингу.

Критерій середньої винагороди для гіг-спеціалістів хочуть уточнити: що змінює новий законопроєкт про Дія Сіті

В Україні хочуть спростити умови для IT-компаній і стартапів, щоб вони залучали більше інвестицій та залишалися працювати всередині країни.

В Україні планують заборонити російську мову в приватних школах для нацбезпеки

Приватні школи можуть втратити право на вільний вибір мови освітнього процесу.

Понад 100 млрд грн знадобиться на підвищення мінімальної пенсії до 7374 грн — законопроєкт

В Україні передбачається поетапне підвищення мінімальної пенсії протягом 2026 року.

Поновлення прокурора на посаді виключає право на вихідну допомогу: Верховний Суд

У Верховному Суді роз’яснили, чому вихідна допомога як соціальна гарантія не працює в ситуації, коли працівника поновлено на роботі рішенням суду

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]