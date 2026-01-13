  1. В Украине

От турникета до термоодеяла: что должно быть в аптечке военнослужащего

09:42, 13 января 2026
В ТЦК напомнили состав индивидуальной аптечки бойца ВСУ.
От турникета до термоодеяла: что должно быть в аптечке военнослужащего
Полтавский областной ТЦК и СП напомнил о составе индивидуальной аптечки военнослужащего, которой государство обеспечивает каждого защитника. В ней собраны все необходимые средства для оказания первой помощи при ранениях — от остановки кровотечения до защиты от пере переохлаждения — в соответствии с современными стандартами тактической медицины.

Состав аптечки медицинской общевойсковой индивидуальной (АМЗИ) регламентирован приказом Минобороны №506 от 24 июля 2024 года.

АМЗИ укомплектована в соответствии с международным стандартом IFAK и полностью покрывает этапы оказания помощи по протоколу TCCC — от остановки массивного кровотечения до профилактики гипотермии.

Согласно нормативам, аптечка содержит полный набор средств для оказания помощи по алгоритму последовательности действий при оказании доврачебной и медицинской помощи в экстремальных ситуациях M.A.R.C.H.

Для остановки кровотечения: 2 турникета вороткового типа, 2 тампонирующих гемостатических бинта, эластичный бандаж с абсорбирующим элементом, прессованные марлевые бинты.

При ранениях грудной клетки и глаз: пара гелевых окклюзионных повязок для оказания помощи при открытом пневмотораксе, жесткий щиток для защиты раненого глаза.

Фармакологическое обеспечение («pill-pack»): антибиотик и обезболивающее в таблетках.

Вспомогательные средства: атравматические ножницы, термоодеяло, нитриловые перчатки, лейкопластырь и маркер.

Карточка пострадавшего по форме №002/о, изготовленная из устойчивого материала, которая заполняется водостойким маркером непосредственно на поле боя. В ней фиксируют время наложения турникета, зоны поражения и введенные препараты, а собранная информация в дальнейшем используется для создания электронной первичной медицинской карты, что позволяет сохранить данные во время эвакуации и обеспечивает юридическое подтверждение ранения для получения социальных гарантий.

В ТЦК подчеркивают: современная аптечка военнослужащего ВСУ — это не просто набор медицинских средств, а комплексный инструмент, который соответствует лучшим мировым практикам военной медицины и спасает жизни в условиях боевых действий.

военные военнослужащие ТЦК

