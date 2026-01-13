Від турнікета до термоковдри: що має бути в аптечці військового

В ТЦК нагадали склад індивідуальної аптечки бійця ЗСУ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Полтавський обласний ТЦК та СП нагадав про склад індивідуальної аптечки військовослужбовця, якою держава забезпечує кожного захисника. У ній зібрані всі необхідні засоби для надання першої допомоги при пораненнях — від зупинки кровотечі до захисту від переохолодження — відповідно до сучасних стандартів тактичної медицини.

Склад аптечки медичної загальновійськової індивідуальної (АМЗІ) регламентований наказом Міноборони №506 від 24 липня 2024 року.

АМЗІ укомплектована відповідно до міжнародного стандарту IFAK та повністю покриває етапи допомоги за протоколом TCCC – від зупинки масивної кровотечі до профілактики гіпотермії.

Згідно з нормативами, аптечка містить повний набір засобів для надання допомоги за алгоритмом послідовності дій при наданні домедичної та медичної допомоги в екстремальних ситуаціях M.A.R.C.H.

Для зупинки кровотечі: 2 турнікети вороткового типу, 2 тампонувальні гемостатичні бинти, еластичний бандаж з абсорбуючим елементом, пресовані марлеві бинти.

При пораненнях грудної клітки та очей: пара гелевих оклюзійних пов'язок для надання допомоги при відкритому пневмотораксі, жорсткий щиток для захисту пораненого ока.

Фармакологічне забезпечення ("pill-pack"): антибіотик та знеболювальне в таблетках.

Допоміжні засоби: атравматичні ножиці, термоковдра, нітрилові рукавички, лейкопластир та маркер.

Картка постраждалого за формою №002/о, виготовлена зі стійкого матеріалу, яка заповнюється водостійким маркером безпосередньо на полі бою. У ній фіксують час накладання турнікета, зони ураження та введені препарати, а зібрана інформація надалі використовується для створення електронної первинної медичної картки, що дозволяє зберегти дані під час евакуації та забезпечує юридичне підтвердження поранення для отримання соціальних гарантій.

У ТЦК наголошують: сучасна аптечка військовослужбовця ЗСУ — це не просто набір медичних засобів, а комплексний інструмент, який відповідає найкращим світовим практикам військової медицини та рятує життя в умовах бойових дій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.