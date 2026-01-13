  1. В Україні

Від турнікета до термоковдри: що має бути в аптечці військового

09:42, 13 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ТЦК нагадали склад індивідуальної аптечки бійця ЗСУ.
Від турнікета до термоковдри: що має бути в аптечці військового
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Полтавський обласний ТЦК та СП нагадав про склад індивідуальної аптечки військовослужбовця, якою держава забезпечує кожного захисника. У ній зібрані всі необхідні засоби для надання першої допомоги при пораненнях — від зупинки кровотечі до захисту від переохолодження — відповідно до сучасних стандартів тактичної медицини.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Склад аптечки медичної загальновійськової індивідуальної (АМЗІ) регламентований наказом Міноборони №506 від 24 липня 2024 року.

АМЗІ укомплектована відповідно до міжнародного стандарту IFAK та повністю покриває етапи допомоги за протоколом TCCC – від зупинки масивної кровотечі до профілактики гіпотермії.

Згідно з нормативами, аптечка містить повний набір засобів для надання допомоги за алгоритмом послідовності дій при наданні домедичної та медичної допомоги в екстремальних ситуаціях M.A.R.C.H.

Для зупинки кровотечі: 2 турнікети вороткового типу, 2 тампонувальні гемостатичні бинти, еластичний бандаж з абсорбуючим елементом, пресовані марлеві бинти.

При пораненнях грудної клітки та очей: пара гелевих оклюзійних пов'язок для надання допомоги при відкритому пневмотораксі, жорсткий щиток для захисту пораненого ока.

Фармакологічне забезпечення ("pill-pack"): антибіотик та знеболювальне в таблетках.

Допоміжні засоби: атравматичні ножиці, термоковдра, нітрилові рукавички, лейкопластир та маркер.

Картка постраждалого за формою №002/о, виготовлена зі стійкого матеріалу, яка заповнюється водостійким маркером безпосередньо на полі бою. У ній фіксують час накладання турнікета, зони ураження та введені препарати, а зібрана інформація надалі використовується для створення електронної первинної медичної картки, що дозволяє зберегти дані під час евакуації та забезпечує юридичне підтвердження поранення для отримання соціальних гарантій.

У ТЦК наголошують: сучасна аптечка військовослужбовця ЗСУ — це не просто набір медичних засобів, а комплексний інструмент, який відповідає найкращим світовим практикам військової медицини та рятує життя в умовах бойових дій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові військовослужбовці ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штраф передчасний: суд у Тячеві зупинив притягнення матері неповнолітнього до відповідальності

Суд нагадав поліції, що тілесні ушкодження вимагають не формального протоколу, а повноцінної оцінки ДТП.

В Україні планують запровадити реєстр рахунків та фінмоніторинг за стандартами ЄС

В Україні готують законодавчі зміни, спрямовані на приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA, які передбачають оновлення правил фінансового моніторингу.

Критерій середньої винагороди для гіг-спеціалістів хочуть уточнити: що змінює новий законопроєкт про Дія Сіті

В Україні хочуть спростити умови для IT-компаній і стартапів, щоб вони залучали більше інвестицій та залишалися працювати всередині країни.

В Україні планують заборонити російську мову в приватних школах для нацбезпеки

Приватні школи можуть втратити право на вільний вибір мови освітнього процесу.

Понад 100 млрд грн знадобиться на підвищення мінімальної пенсії до 7374 грн — законопроєкт

В Україні передбачається поетапне підвищення мінімальної пенсії протягом 2026 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]