В Ивано-Франковской области перевозчик организовал переправку уклонистов в Румынию и Молдову за 12500 евро

Организатора задержали на маршруте к границе, один из «клиентов» находился в розыске из-за СЗЧ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ивано-Франковской области правоохранители заблокировали схему переправки уклонистов через границу в Румынию и Молдову. Об этом сообщает Управление СБУ в Ивано-Франковской области.

Канал побега уклонистов за границу организовал житель Прикарпатья, в отношении которого продолжается судебный процесс по обвинению в аналогичном преступлении.

По материалам дела, фигурант, который занимается нерегулярными пассажирскими перевозками, подбирал желающих незаконно покинуть территорию Украины среди своих клиентов и знакомых.

Проведя соответствующий инструктаж, он на собственном автомобиле перевозил мужчин в Черновицкую область, объезжая блокпосты полевыми дорогами. После прибытия к локации неподалеку от границы и осуществления оплаты «клиенты» должны были переправляться за пределы Украины вне пограничных пунктов пропуска.

Стоила такая «услуга» 12500 евро с одного человека.

Правоохранители задержали организатора, когда он вез в сторону границы мужчин, один из которых оказался военнослужащим, находящимся в розыске из-за СЗЧ.

Во время обысков у фигуранта и его связей изъято:

автомобиль, которым перевозили уклонистов;

почти полтора миллиона гривен в различных валютах;

черновые записи и мобильные телефоны.

Организатору незаконной схемы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Планируется избрание ему меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.