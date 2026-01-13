В Ивано-Франковской области перевозчик организовал переправку уклонистов в Румынию и Молдову за 12500 евро
В Ивано-Франковской области правоохранители заблокировали схему переправки уклонистов через границу в Румынию и Молдову. Об этом сообщает Управление СБУ в Ивано-Франковской области.
Канал побега уклонистов за границу организовал житель Прикарпатья, в отношении которого продолжается судебный процесс по обвинению в аналогичном преступлении.
По материалам дела, фигурант, который занимается нерегулярными пассажирскими перевозками, подбирал желающих незаконно покинуть территорию Украины среди своих клиентов и знакомых.
Проведя соответствующий инструктаж, он на собственном автомобиле перевозил мужчин в Черновицкую область, объезжая блокпосты полевыми дорогами. После прибытия к локации неподалеку от границы и осуществления оплаты «клиенты» должны были переправляться за пределы Украины вне пограничных пунктов пропуска.
Стоила такая «услуга» 12500 евро с одного человека.
Правоохранители задержали организатора, когда он вез в сторону границы мужчин, один из которых оказался военнослужащим, находящимся в розыске из-за СЗЧ.
Во время обысков у фигуранта и его связей изъято:
- автомобиль, которым перевозили уклонистов;
- почти полтора миллиона гривен в различных валютах;
- черновые записи и мобильные телефоны.
Организатору незаконной схемы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Планируется избрание ему меры пресечения.
