На Івано-Франківщині перевізник організував переправлення ухилянтів до Румунії та Молдови за 12500 євро

Організатора затримали на маршруті до кордону, один із «клієнтів» перебував у розшуку через СЗЧ.

На Івано-Франківщині правоохоронці заблокували схему переправлення ухилянтів через кордон до Румунії та Молдови. Про це повідомляє Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Канал втечі ухилянтів за кордон організував мешканець Прикарпаття, щодо якого триває судовий процес за обвинуваченням в аналогічному злочині.

За матеріалами справи, фігурант, який займається нерегулярними пасажирськими перевезеннями, підбирав охочих незаконно покинути територію України серед своїх клієнтів та знайомих.

Провівши відповідний інструктаж, він на власному авто перевозив чоловіків до Чернівецької області, об’їжджаючи блокпости польовими дорогами. Після прибуття до локації неподалік кордону та здійснення оплати «клієнти» мали переправлятися за межі України поза прикордонними пунктами пропуску.

Коштувала така «послуга» 12500 євро з однієї особи.

Правоохоронці затримали організатора, коли він віз у бік кордону чоловіків, один з яких виявився військовослужбовцем, що перебуває в розшуку через СЗЧ.

Під час обшуків у фігуранта та його зв’язків вилучено:

автомобіль, яким перевозили ухилянтів;

майже півтора мільйони гривень у різних валютах;

чорнові записи та мобільні телефони.

Організатору незаконної схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Планується обрання йому запобіжного заходу.

