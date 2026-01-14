Верховная Рада поддержала назначение Дмитрия Наталухи главой Фонда госимущества

Верховная Рада определилась с новым главой Фонда госимущества.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Фонд государственного имущества возглавит Дмитрий Наталуха. Такое решение поддержал парламент во вторник, 13 января.

За соответствующее решение проголосовали 244 депутатов.

Ранее пресс-секретарь фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук сообщила, что в случае, если председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха возглавит Фонд госимущества, члены комитета будут определяться с руководителем комитета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.