Почти 300 дронов и ракеты по энергетике: Зеленский о ночном массированном ударе РФ

Зеленский призвал партнеров усилить ПВО после ночного обстрела.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 13 января Россия выпустила по Украине почти 300 ударных дронов и десятки ракет. В результате обстрелов без электроснабжения остались сотни тысяч украинских семей.

Основной целью очередной атаки снова стала энергетическая инфраструктура — объекты генерации и подстанции. В то же время зафиксированы существенные разрушения жилой и гражданской инфраструктуры.

Под ударами оказались Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Одесская, Сумская, Харьковская и Донецкая области.

Отдельно Президент подчеркнул циничный ракетный удар по почтовому терминалу в поселке Коротич на Харьковщине. По его словам, атака не имела никакого военного смысла и привела к гибели четырех человек.

Зеленский подчеркнул, что каждый такой удар является очередным напоминанием для мира о необходимости продолжения и усиления поддержки Украины. Речь идет, в частности, о поставках ракет для систем противовоздушной обороны, особенно в условиях зимнего периода.

Президент отметил, что международное сообщество может ответить на российский террор новыми пакетами помощи и ускорением уже согласованных поставок от США и европейских партнеров.

«Россия должна понимать, что холодная война не поможет ей выиграть. Спасибо всем, кто помогает», — подчеркнул Зеленский.

