  1. В Украине

Почти 300 дронов и ракеты по энергетике: Зеленский о ночном массированном ударе РФ

12:33, 13 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Зеленский призвал партнеров усилить ПВО после ночного обстрела.
Почти 300 дронов и ракеты по энергетике: Зеленский о ночном массированном ударе РФ
Фото: ГСЧС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 13 января Россия выпустила по Украине почти 300 ударных дронов и десятки ракет. В результате обстрелов без электроснабжения остались сотни тысяч украинских семей.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Основной целью очередной атаки снова стала энергетическая инфраструктура — объекты генерации и подстанции. В то же время зафиксированы существенные разрушения жилой и гражданской инфраструктуры.

Под ударами оказались Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Одесская, Сумская, Харьковская и Донецкая области.

Отдельно Президент подчеркнул циничный ракетный удар по почтовому терминалу в поселке Коротич на Харьковщине. По его словам, атака не имела никакого военного смысла и привела к гибели четырех человек.

Зеленский подчеркнул, что каждый такой удар является очередным напоминанием для мира о необходимости продолжения и усиления поддержки Украины. Речь идет, в частности, о поставках ракет для систем противовоздушной обороны, особенно в условиях зимнего периода.

Президент отметил, что международное сообщество может ответить на российский террор новыми пакетами помощи и ускорением уже согласованных поставок от США и европейских партнеров.

«Россия должна понимать, что холодная война не поможет ей выиграть. Спасибо всем, кто помогает», — подчеркнул Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

энергетика война Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Штраф преждевременный: суд в Тячеве приостановил привлечение матери несовершеннолетнего к ответственности

Суд напомнил полиции, что телесные повреждения требуют не формального протокола, а полноценной оценки ДТП.

В Украине планируют внедрить реестр счетов и финмониторинг по стандартам ЕС

В Украине готовят законодательные изменения, направленные на присоединение к Единой зоне платежей в евро SEPA, которые предусматривают обновление правил финансового мониторинга.

Критерий средней оплаты для гиг-специалистов хотят уточнить: что меняет новый законопроект о Дія Сіті

В Украине хотят упростить условия для IT-компаний и стартапов, чтобы они привлекали больше инвестиций и оставались работать внутри страны.

В Украине планируют запретить русский язык в частных школах ради национальной безопасности

Частные школы могут лишиться права на свободный выбор языка образовательного процесса.

Более 100 млрд грн понадобится на повышение минимальной пенсии до 7374 грн — законопроект

Законопроект предусматривает поэтапное повышение минимальной пенсии в течение 2026 года.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]