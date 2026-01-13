Майже 300 дронів і ракети по енергетиці: Зеленський про нічний масований удар РФ

Зеленський закликав партнерів посилити ППО після нічного обстрілу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у ніч проти 13 січня Росія випустила по Україні майже 300 ударних дронів та десятки ракет. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишилися сотні тисяч українських родин.

Основною ціллю чергової атаки знову стала енергетична інфраструктура — об’єкти генерації та підстанції. Водночас зафіксовано суттєві руйнування житлової та цивільної інфраструктури.

Під ударами опинилися Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Київська, Одеська, Сумська, Харківська та Донецька області.

Окремо Президент наголосив на цинічному ракетному ударі по поштовому терміналу в селищі Коротич на Харківщині. За його словами, атака не мала жодного військового сенсу та призвела до загибелі чотирьох людей.

Зеленський підкреслив, що кожен такий удар є черговим нагадуванням для світу про необхідність продовження та посилення підтримки України. Йдеться, зокрема, про постачання ракет для систем протиповітряної оборони, особливо в умовах зимового періоду.

Президент зазначив, що міжнародна спільнота може відповісти на російський терор новими пакетами допомоги та прискоренням уже погоджених постачань від США та європейських партнерів.

«Росія має розуміти, що холод війну виграти не допоможе. Дякую всім, хто допомагає», — наголосив Зеленський.

