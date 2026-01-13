Алименты на детей в Украине — как изменился их размер в 2026 году

Изменения в размере прожиточного минимума для населения отразились и на алиментном обеспечении ребенка, которое не может быть меньше чем 50 % прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Украинское законодательство четко определяет границы ответственности родителей за материальное обеспечение детей, а 2026 год принес в этой сфере новые финансовые ориентиры. Об этом сообщило Сумское межрегиональное управление Министерства юстиции.

Изменения в размере прожиточного минимума для населения отразились и на алиментном обеспечении ребенка, которое не может быть меньше чем 50 % прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Таким образом, с начала года ежемесячные выплаты для детей в возрасте:

- до 6 лет не должны быть меньше чем 1 408,50 гривны;

- от 6 до 18 лет — меньше чем 1 756 гривен.

«Процесс начисления детских средств происходит автоматически и не требует обращений в органы государственной исполнительной службы», — отмечают в ведомстве.

В Минюсте отмечают, что эти показатели касаются лишь предельного минимума, который законодательно установлен для защиты прав ребенка. Чаще всего алиментные выплаты зависят от размера доходов родителей и устанавливаются в судебном порядке на следующем уровне:

на одного ребенка — 1/4 дохода того из родителей, кто уплачивает алименты;

на двух детей — 1/3;

на трех и более детей — 1/2.

