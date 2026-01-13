Аліменти на дітей в Україні – як змінився їх розмір у 2026 році
Українське законодавство чітко окреслює межі відповідальності батьків за матеріальне забезпечення дітей, а 2026 рік приніс у цій сфері нові фінансові орієнтири. Про це повідомило Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Зміни у розмірі прожиткового мінімуму для населення відобразилися й на аліментному забезпеченні дитини, яке не може бути меншим ніж 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Таким чином, з початку року, щомісячні нарахування малечі віком:
- до 6 років не повинні бути меншими ніж 1 408,50 гривень;
- від 6 до 18 років – ніж 1 756 гривень.
«Процес нарахування дитячих коштів відбувається автоматично та не потребує звернень до органів державної виконавчої служби», - зазначають у відомстві.
У Мін’юсті зазначають, що ці показники стосуються лише граничного мінімуму, який законодавчо фіксується для захисту прав дитини. Найчастіше аліментні виплати залежать від розміру доходів батьків та встановлюються у судовому порядку на такому рівні:
- на одну дитину – 1/4 доходу того з батьків, хто сплачує аліменти;
- на двох дітей – 1/3;
- на трьох і більше дітей – 1/2.
