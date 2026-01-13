  1. В Украине

В Украине сократили сроки оформления паспорта ID – с 20 до 7 дней

22:00, 13 января 2026
Вместо 20 дней украинцы будут получать первый паспорт всего за 7 рабочих дней, а бывшие заключенные из-за войны – за 3 дня после подачи документов.
Государственная миграционная служба Украины сообщила о сокращении сроков оформления отдельных документов для граждан.

Теперь общий срок получения первого в жизни паспорта в виде ID-карты составляет 7 рабочих дней вместо прежних 20.

Кроме того, лицам, освобожденным из мест лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, паспорт гражданина оформляют за 3 рабочих дня при условии подачи документов в течение года после освобождения.

Также сообщается, что во время военного положения граждане в возрасте от 18 лет могут подавать документы на первый паспорт за границей в обособленных подразделениях ГМС при условии прохождения видеоидентификации.

По словам ведомства, эти изменения позволят значительно ускорить оформление документов и уменьшить очереди для граждан.

паспорт Украина документы

