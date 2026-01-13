В Киеве Lexus выехал на встречную и попался патрульным: водителя оштрафовали, видео

Патрульная полиция Киева привлекла к ответственности водителя за пересечение двойной сплошной линии.

В Печерском районе Киева патрульные полицейские зафиксировали нарушение правил дорожного движения со стороны водителя автомобиля Lexus. Как сообщили в Патрульной полиции, водитель пересек двойную сплошную линию дорожной разметки.

Инспекторы остановили транспортное средство и вынесли постановление по части 1 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях — нарушение требований дорожной разметки.

В полиции напоминают, что двойная сплошная линия разметки используется для разграничения транспортных потоков противоположных направлений на дорогах с четырьмя и более полосами движения или на отдельных участках с тремя полосами. Пересечение такой линии запрещено и создает опасность для участников дорожного движения.

