Имеет ли право работать по совместительству женщина, которая находится в отпуске по уходу за ребенком

В Гоструда разъяснили, имеет ли право женщина работать по совместительству, если по основному месту работы она находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет.

Женщина, которая находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет по основному месту работы, имеет полное право работать по совместительству как у другого работодателя, так и даже на своем же предприятии (внутреннее совместительство), как правило на условиях неполного рабочего времени.

Законодательство Украины этого не запрещает, и такая деятельность не влияет на выплату помощи при рождении ребенка, а работодатель обязан предоставить работу на условиях неполного рабочего дня при наличии такого желания. Так, в соответствии с частью 8 ст. 179 КЗоТ по желанию женщины или лиц, которые фактически осуществляют уход за ребенком, в период пребывания их в отпуске по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому.

Ключевые моменты:

Законодательство позволяет: статья 17 Закона «Об отпусках» и другие нормы не ограничивают право работать по совместительству во время отпуска по уходу за ребенком.

Условия работы: работать можно как на другом предприятии, так и у своего же работодателя (внутреннее совместительство).

Неполное рабочее время: такая работа, как правило, оформляется на условиях неполного рабочего времени, что позволяет совмещать уход за ребенком и работу.

Сохранение помощи: выплата помощи при рождении ребенка не прекращается в связи с выходом на работу.

Гарантии для женщины: работодатель не может отказать в предоставлении работы на условиях неполного рабочего дня или в предоставлении отпуска до 3 лет, поскольку женщина относится к льготной категории (ст. 56, 179 КЗоТ).

Оформление: необходимо заключить отдельный трудовой договор о совместительстве и подать Уведомление о приеме на работу.

Важно помнить: женщину, имеющую ребенка до 3 лет, запрещено привлекать к ночным, сверхурочным работам, работам в выходные дни и направлять в командировки (ст. 176 КЗоТ). В период действия военного положения не привлекаются к работе в ночное время без их согласия беременные женщины и женщины, имеющие ребенка в возрасте до одного года.

