Чи має право працювати за сумісництвом жінка, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною

Держпраці роз’яснила, у яких випадках робота за сумісництвом не впливає на виплати та трудові гарантії.

У Держпраці роз’яснили, чи має право жінка працювати за сумісництвом, якщо за основним місцем роботи вона перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років.

Жінка, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років за основним місцем роботи, має повне право працювати за сумісництвом і з іншим роботодавцем, і навіть на своєму ж підприємстві (внутрішнє сумісництво), зазвичай на умовах неповного робочого часу.

Законодавство України не забороняє цього, і така діяльність не впливає на виплату допомоги при народженні дитини, а роботодавець зобов’язаний надати роботу на умовах неповного дня, якщо є таке бажання. Так, відповідно до частини 8 ст. 179 КЗпП за бажанням жінки або осіб, які фактично здійснюють догляд за дитиною, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.

Ключові моменти:

Законодавство дозволяє: cтаття 17 Закону «Про відпустки» та інші норми не обмежують право працювати за сумісництвом під час доглядової відпустки.

Умови роботи: працювати можна як на іншому підприємстві, так і у свого ж роботодавця (внутрішнє сумісництво).

Неповний робочий час: така робота зазвичай оформлюється на умовах неповного робочого часу, що дозволяє поєднувати догляд за дитиною та роботу.

Збереження допомоги: виплата допомоги при народженні дитини не припиняється через вихід на роботу.

Гарантії для жінки: роботодавець не може відмовити у наданні роботи на умовах неповного робочого дня або у наданні відпустки до 3 років, оскільки жінка належить до пільгової категорії (ст. 56, 179 КЗпП).

Оформлення: потрібно укласти окремий трудовий договір про сумісництво та подати Повідомлення про прийняття на роботу.

Важливо пам’ятати: жінці, яка має дитину до 3 років, заборонено залучати до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні та направляти у відрядження (ст. 176 КЗпП). У період дії воєнного стану не залучаються до роботи в нічний час без їх згоди: вагітні жінки і жінки, які мають дитину віком до одного року.

