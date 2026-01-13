  1. В Україні

Чи має право працювати за сумісництвом жінка, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною

20:43, 13 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Держпраці роз’яснила, у яких випадках робота за сумісництвом не впливає на виплати та трудові гарантії.
Чи має право працювати за сумісництвом жінка, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Держпраці роз’яснили, чи має право жінка працювати за сумісництвом, якщо за основним місцем роботи вона перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Жінка, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років за основним місцем роботи, має повне право працювати за сумісництвом і з іншим роботодавцем, і навіть на своєму ж підприємстві (внутрішнє сумісництво), зазвичай на умовах неповного робочого часу.

Законодавство України не забороняє цього, і така діяльність не впливає на виплату допомоги при народженні дитини, а роботодавець зобов’язаний надати роботу на умовах неповного дня, якщо є таке бажання. Так, відповідно до частини 8 ст. 179 КЗпП за бажанням жінки або осіб, які фактично здійснюють догляд за дитиною, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.

Ключові моменти:

Законодавство дозволяє: cтаття 17 Закону «Про відпустки» та інші норми не обмежують право працювати за сумісництвом під час доглядової відпустки.

Умови роботи: працювати можна як на іншому підприємстві, так і у свого ж роботодавця (внутрішнє сумісництво).

Неповний робочий час: така робота зазвичай оформлюється на умовах неповного робочого часу, що дозволяє поєднувати догляд за дитиною та роботу.

Збереження допомоги: виплата допомоги при народженні дитини не припиняється через вихід на роботу.

Гарантії для жінки: роботодавець не може відмовити у наданні роботи на умовах неповного робочого дня або у наданні відпустки до 3 років, оскільки жінка належить до пільгової категорії (ст. 56, 179 КЗпП).

Оформлення: потрібно укласти окремий трудовий договір про сумісництво та подати Повідомлення про прийняття на роботу.

Важливо пам’ятати: жінці, яка має дитину до 3 років, заборонено залучати до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні та направляти у відрядження (ст. 176 КЗпП). У період дії воєнного стану не залучаються до роботи в нічний час без їх згоди: вагітні жінки і жінки, які мають дитину віком до одного року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мінімалка понад 12 тисяч і зростання прожиткового мінімуму: що пропонують у Верховній Раді на 2026 рік

Понад 126 млрд грн. знадобиться на реалізацію двох законопроєктів.

Нові правила гри у сфері житла, скасування Житлового кодексу та Закону про приватизацію житла: що насправді прийняла Верховна Рада

Документом пропонується запровадити облік усього житлового фонду України в Єдиній інформаційно-аналітичній житловій системі — це стосується як державного, так комунального і приватного секторів, а також безхазяйного чи відумерлого майна.

Штраф передчасний: суд у Тячеві зупинив притягнення матері неповнолітнього до відповідальності

Суд нагадав поліції, що тілесні ушкодження вимагають не формального протоколу, а повноцінної оцінки ДТП.

В Україні планують запровадити реєстр рахунків та фінмоніторинг за стандартами ЄС

В Україні готують законодавчі зміни, спрямовані на приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA, які передбачають оновлення правил фінансового моніторингу.

Критерій середньої винагороди для гіг-спеціалістів хочуть уточнити: що змінює новий законопроєкт про Дія Сіті

В Україні хочуть спростити умови для IT-компаній і стартапів, щоб вони залучали більше інвестицій та залишалися працювати всередині країни.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]