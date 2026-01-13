  1. В Украине

Обязаны ли украинцы платить НДС за электронные услуги иностранных компаний — разъяснение

22:36, 13 января 2026
Кто отвечает за начисление и уплату налога при пользовании иностранными онлайн-сервисами.
Получение электронных услуг от иностранных компаний — стриминг, онлайн-платформы, облачные сервисы, рекламные инструменты — давно стало обыденностью для украинцев. В то же время у граждан, которые не зарегистрированы как физические лица – предприниматели, регулярно возникает вопрос: влечет ли такое пользование налоговые последствия по налогу на добавленную стоимость? Разъяснение по этому поводу предоставило Главное управление ГНС в Одесской области.

Кто является плательщиком НДС в случае электронных услуг

Налоговое законодательство четко разграничивает ответственность сторон. Если электронные услуги поставляет нерезидент, а место их поставки расположено на таможенной территории Украины, плательщиком НДС по таким операциям является именно лицо-нерезидент, а не получатель услуг.

Это правило касается услуг, предоставляемых физическим лицам, в том числе и физическим лицам – предпринимателям, которые не зарегистрированы плательщиками НДС. Речь идет о цифровых сервисах, доступе к онлайн-контенту, электронных интерфейсах, а также посреднических платформах, которые обеспечивают взаимодействие между продавцами и покупателями с использованием информационных технологий.

Когда нерезидент обязан зарегистрироваться плательщиком НДС

Обязанность регистрации плательщиком НДС возникает у нерезидента при условии, что в течение предыдущего календарного года общая сумма операций по поставке электронных услуг физическим лицам в Украине превысила эквивалент 1 млн грн. Расчет осуществляется по официальному курсу Национального банка Украины по состоянию на 1 января соответствующего года.

Регистрация осуществляется на основании заявления самого нерезидента, поданного в налоговые органы Украины.

Несет ли гражданин ответственность за начисление и уплату НДС

Налоговая отдельно подчеркивает: физическое лицо – гражданин, которое не является ФОП, в случае получения электронных услуг от нерезидента, не несет ответственности за начисление и уплату НДС в бюджет. Даже если нерезидент еще не зарегистрирован плательщиком НДС в Украине, обязанность уплаты налога не переходит на потребителя.

Что это означает на практике

Для рядовых пользователей это означает одно: оплачивая электронные сервисы иностранных компаний, граждане не должны самостоятельно декларировать или уплачивать НДС. Налоговая нагрузка по таким операциям возложена исключительно на поставщика-нерезидента — при условии достижения им установленного законодательством порога оборота.

Таким образом, налоговые правила в сфере электронных услуг защищают обычных потребителей от дополнительных обязательств и одновременно обязывают крупных международных игроков работать по украинским налоговым правилам.

