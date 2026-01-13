В ТЭЦ-5 попали пять ракет, Киев может остаться без тепла – Кучеренко

По словам Кучеренко, остановка или длительное отсутствие работы ТЭЦ-5 может иметь масштабные последствия для теплоснабжения значительной части Киева.

Киев может остаться без теплоснабжения из-за масштабных повреждений на ТЭЦ-5 в результате ракетного удара. Об этом заявил первый заместитель председателя энергетического комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко.

По его словам, по теплоэлектроцентрали было нанесено пять ракетных ударов по ключевым элементам инфраструктуры, что привело к критическим разрушениям.

Кучеренко отметил, что характер повреждений делает невозможным быстрый перезапуск подачи теплоносителя в городские сети. Он пояснил, что именно от ТЭЦ-5 проходит одна из основных теплотрасс столицы, которая пролегает под мостом Патона. «А от ТЭЦ-5, если вы знаете географию Киева, идет теплотрасса под мостом Патона, там прямо она прорывается. И дальше часть идет на Печерск, на Пагарбаве поднимается, а часть идет на Голосеевскую площадь, на Лыбедскую и далее вплоть до Теремков».

