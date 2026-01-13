У ТЕЦ-5 влучили п’ять ракет, Київ може залишитись без тепла – Кучеренко

За словами Кучеренка, зупинка або тривала відсутність роботи ТЕЦ-5 може мати масштабні наслідки для теплопостачання значної частини Києва.

Київ може залишитися без теплопостачання через масштабні пошкодження на ТЕЦ-5 внаслідок ракетного удару. Про це заявив перший заступник голови енергетичного комітету Верховної Ради Олексій Кучеренко.

За його словами, по теплоелектроцентралі було завдано п’ять ракетних ударів у ключові елементи інфраструктури, що призвело до критичних руйнувань.

Кучеренко зазначив, що характер пошкоджень унеможливлює швидкий перезапуск подачі теплоносія в міські мережі. Він пояснив, що саме від ТЕЦ-5 проходить одна з основних теплотрас столиці, яка пролягає під мостом Патона. «А від ТЕЦ-5, якщо ви знаєте географію Києва, йде теплотраса під мостом Патона, там прямо вона проривається. І далі частина йде на Печерськ, на Пагарбаве підіймається, а частина йде на Голосіївську площу, на Либідську і далі аж до Теремків».

