  1. В Украине

В Минэнерго сообщили, когда Киев вернется к прогнозируемым графикам отключения света

10:54, 14 января 2026
В Министерстве энергетики сообщили о ситуации в энергосистеме по состоянию на 14 января.
Фото: freepik.com
Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Артем Некрасов сообщил, что ситуация в энергосистеме страны остается сложной. Об этом он сказал на брифинге 14 января.

Он подчеркнул, что постоянные атаки России на энергетические объекты и сложные погодные условия обусловливают вынужденное применение ограничений на всей территории страны.

«Самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторами систем распределения применяются сетевые ограничения. Ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют. Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Аварийно-восстановительные работы в столице и Киевской области продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия», — сказал он.

Также он подчеркнул, что определенные ограничения, как и в предыдущие недели, сохраняются в Одесской области. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы после предыдущих атак врага.

Кроме того, в Днепропетровской области в результате ночных атак было обесточено 74 тысячи потребителей.

«По состоянию на утро без электроснабжения оставались более 40 тысяч абонентов. Восстановительные работы продолжаются.

Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 12 населенных пунктов в Черниговской и Киевской областях», — сообщил он.

Также чиновник добавил, что в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления во время морозов.

электроэнергия отключение света графики отключений света

