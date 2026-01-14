В Украине определят лекарства, цены на которые будут отслеживать в аптеках: в случае нарушений в наценках — штрафы

Юлия Свириденко подчеркнула, что в случае выявления нарушений в наценках Правительство будет реагировать и штрафовать субъектов хозяйствования.

Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Правительство поручило Министерству здравоохранения и Госпродпотребслужбе контролировать цены на лекарственные средства.

Она подчеркнула, что в случае выявления нарушений в наценках Правительство будет реагировать и штрафовать субъектов хозяйствования.

«Лекарства должны быть доступными для всех — особенно сейчас, когда из-за российских обстрелов энергосистемы и сильных морозов людям сложно переживать зиму», — сказала глава правительства.

Также Свириденко добавила, что будет определен перечень лекарств, по которому Минздрав совместно с Гослекслужбой будут постоянно отслеживать цены в аптеках.

«Еженедельные отчеты будут подаваться в Кабинет Министров Украины», — заявила она.

