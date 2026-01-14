  1. В Украине

На Волыни разоблачили руководителя ТЦК, который за деньги снимал с розыска «клиентов»

14:48, 14 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По данным следствия, должностное лицо за взятки снимало лиц с розыска в Едином электронном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
На Волыни разоблачили руководителя ТЦК, который за деньги снимал с розыска «клиентов»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с оперативниками управления стратегических расследований Национальной полиции разоблачили исполняющего обязанности начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Волынской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, должностное лицо за денежное вознаграждение вмешивалось в учет военнообязанных. В частности, он снимал мужчин с розыска в Едином электронном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, что позволяло им оформлять отсрочку и избегать призыва во время мобилизации.

Правоохранители установили, что одному из «клиентов» чиновник пообещал снять его с розыска за 3 тысячи долларов США. Неправомерную выгоду планировалось получить в два этапа. Во время первой передачи фигурант получил 1,5 тысячи долларов.

Во время получения второй части средств сотрудники ГБР задержали должностное лицо с поличным.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды служебным лицом. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители проводят обыски по месту работы и проживания подозреваемого, а также проверяют возможную причастность других должностных лиц к противоправной деятельности.

Следователи ГБР подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

розыск ГБР ТЦК военнообязанный

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд разграничил материальную и процессуальную добросовестность и определил последствия злоупотребление ими

КГС ВС разъяснил, где проходит граница между добросовестностью и злоупотреблением процессуальными правами.

Арест как правовой инструмент: судебная практика в деле о незаконном изготовлении жидкостей для електронных сигарет

Суд в Хмельницком подтвердил, что право собственности может быть ограничено, когда речь идёт о сохранении доказательств.

В Раде призывают Кабмин выделить средства и создать резерв трансформаторов для энергетической стабильности Киева, Днепра и областей

После массированных ударов РФ сотни тысяч украинцев остались без света — депутаты требуют от правительства срочно обеспечить резерв трансформаторов и оборудования для критической инфраструктуры.

За угрозы чиновникам в интернете могут лишить свободы до 10 лет — законопроект

В Украине планируют усилить ответственность за угрозы государственным и общественным деятелям.

Без банкротства и принудительных взысканий: комитет Рады поддержал законопроект о платежеспособности государственных энергопредприятий

Комитет поддержал законопроект, который предусматривает меры для стабилизации финансового состояния государственных энергетических предприятий.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]