На Волыни разоблачили руководителя ТЦК, который за деньги снимал с розыска «клиентов»

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с оперативниками управления стратегических расследований Национальной полиции разоблачили исполняющего обязанности начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Волынской области.

По данным следствия, должностное лицо за денежное вознаграждение вмешивалось в учет военнообязанных. В частности, он снимал мужчин с розыска в Едином электронном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, что позволяло им оформлять отсрочку и избегать призыва во время мобилизации.

Правоохранители установили, что одному из «клиентов» чиновник пообещал снять его с розыска за 3 тысячи долларов США. Неправомерную выгоду планировалось получить в два этапа. Во время первой передачи фигурант получил 1,5 тысячи долларов.

Во время получения второй части средств сотрудники ГБР задержали должностное лицо с поличным.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды служебным лицом. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители проводят обыски по месту работы и проживания подозреваемого, а также проверяют возможную причастность других должностных лиц к противоправной деятельности.

Следователи ГБР подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности.

