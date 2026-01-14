В Киеве продолжаются экстренные отключения света: без электроэнергии до 10 часов в сутки

ДТЭК объяснил ситуацию с электроснабжением в Киеве после обстрелов — из-за ударов РФ в столице действуют аварийные отключения электроэнергии.

Фото: ДТЭК

В Киеве продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии, из-за чего жители столицы могут оставаться без света до 10 часов в сутки. В то же время графики могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Об этом сообщает ДТЭК.

«Ориентировочно ситуация сейчас такова: около 3 часов со светом и до 10 – без. Время может изменяться, потому что энергосистема работает в аварийных условиях. Дополнительно влияют погода и перегрузка сетей», – говорится в сообщении.

Энергетики отмечают: если по определенному адресу электроснабжение отсутствует более 12 часов, вероятно, речь идет о локальной аварии.

Проверить наличие аварии можно через чат-бот или на официальном сайте ДТЭК. Если информация о повреждении отсутствует, жителям рекомендуют обратиться в ЖЭК или ОСМД, которые должны проверить внутренние сети дома и, при необходимости, подать заявку энергетикам.

