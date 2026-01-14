Умер народный депутат Александр Кабанов

Он был членом парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики и депутатом фракции «Слуга Народа».

В возрасте 52 лет скончался народный депутат Александр Кабанов, депутат Украины от фракции «Слуга Народа» и член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики.

