  1. В Украине

Судью из Донецкой области Викторию Приходько временно отстранили от осуществления правосудия

17:10, 14 января 2026
Основанием стало решение Второй Дисциплинарной палаты о представлении на увольнение с должности.
Судья Марьинского районного суда Донецкой области Виктория Приходько, командированная в Шевченковский районный суд Запорожья, временно отстранена от осуществления правосудия. Основанием послужило решение Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, сообщили в ВСП.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности приняла Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 14 января 2026 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Второй Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 14 января 2026 года, судья Марьинского районного суда Донецкой области Приходько Виктория Анатольевна (откомандированная в Шевченковский районный суд города Запорожья) отстранена от осуществления правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении судьи от должности, такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его освобождении от должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от осуществления правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решения об их освобождении от должности или отмене решения Дисциплинарной палаты.

судья правосудие Донецк Запорожье ВСП

