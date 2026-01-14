  1. В Украине

С 1 февраля дети ВПЛ будут получать по 3000 грн в месяц – Даниил Гетманцев

20:15, 14 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Раде достигли договоренности о расширении государственной помощи для детей ВПЛ.
С 1 февраля дети ВПЛ будут получать по 3000 грн в месяц – Даниил Гетманцев
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что на базе Рады коалиции достигнута договоренность о возобновлении и расширении выплат для детей внутренне перемещенных лиц.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

С 1 февраля 2026 года все дети в семьях ВПЛ будут получать в месяц помощь в размере 3000 гривен независимо от других доходов семьи.

По словам Гетманцева, в настоящее время продолжается юридическое оформление этого решения в виде постановления Кабинета Министров.

Параллельно народные депутаты продолжают работу над повышением уровня дохода для остальных внутренне перемещенных лиц до 10 380 гривен в месяц (с учетом действующих критериев назначения помощи).

Гетманцев поблагодарил министра социальной политики Дениса Улютина, а также народных депутатов — членов межфракционного объединения «ВПЛ» Максима Ткаченко, Руслана Горбенко и Сергея Козыря — за конструктивное сотрудничество по данному вопросу.

Он подчеркнул, что контроль за выполнением договоренностей будет продолжен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины деньги дети ВПЛ Даниил Гетманцев денежная помощь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд разграничил материальную и процессуальную добросовестность и определил последствия злоупотребление ими

КГС ВС разъяснил, где проходит граница между добросовестностью и злоупотреблением процессуальными правами.

Арест как правовой инструмент: судебная практика в деле о незаконном изготовлении жидкостей для електронных сигарет

Суд в Хмельницком подтвердил, что право собственности может быть ограничено, когда речь идёт о сохранении доказательств.

В Раде призывают Кабмин выделить средства и создать резерв трансформаторов для энергетической стабильности Киева, Днепра и областей

После массированных ударов РФ сотни тысяч украинцев остались без света — депутаты требуют от правительства срочно обеспечить резерв трансформаторов и оборудования для критической инфраструктуры.

За угрозы чиновникам в интернете могут лишить свободы до 10 лет — законопроект

В Украине планируют усилить ответственность за угрозы государственным и общественным деятелям.

Без банкротства и принудительных взысканий: комитет Рады поддержал законопроект о платежеспособности государственных энергопредприятий

Комитет поддержал законопроект, который предусматривает меры для стабилизации финансового состояния государственных энергетических предприятий.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]