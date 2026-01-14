С 1 февраля дети ВПЛ будут получать по 3000 грн в месяц – Даниил Гетманцев

В Раде достигли договоренности о расширении государственной помощи для детей ВПЛ.

Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что на базе Рады коалиции достигнута договоренность о возобновлении и расширении выплат для детей внутренне перемещенных лиц.

С 1 февраля 2026 года все дети в семьях ВПЛ будут получать в месяц помощь в размере 3000 гривен независимо от других доходов семьи.

По словам Гетманцева, в настоящее время продолжается юридическое оформление этого решения в виде постановления Кабинета Министров.

Параллельно народные депутаты продолжают работу над повышением уровня дохода для остальных внутренне перемещенных лиц до 10 380 гривен в месяц (с учетом действующих критериев назначения помощи).

Гетманцев поблагодарил министра социальной политики Дениса Улютина, а также народных депутатов — членов межфракционного объединения «ВПЛ» Максима Ткаченко, Руслана Горбенко и Сергея Козыря — за конструктивное сотрудничество по данному вопросу.

Он подчеркнул, что контроль за выполнением договоренностей будет продолжен.

